В Тульской области сбили 26 украинских беспилотников

Силы ПВО сбили 26 украинских беспилотников над Тульской областью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

В результате атаки никто не пострадал, разрушений тоже не зафиксировано. Миляев, однако, отметил, что в регионе сохраняется опасность ударов дронов. О ней он объявил в 03:01 мск.

В последний раз об уничтоженных над Тульской областью беспилотниках Минобороны отчиталось накануне, 25 октября. Тогда военное ведомство заявило об одном сбитом над регионом дроне. До этого, 24 октября в период с 13:00 мск до 16:00 мск, ПВО отработала по шести БПЛА, атаковавшим область.