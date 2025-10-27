В конгрессе США назвали глупостью отказ от диалога с Россией

Нежелание начинать и поддерживать диалог для продвижения мирных переговоров с Россией является глупостью, такое мнение высказала конгрессвумен от Республиканской партии США Анна Паулина Луна по итогам встречи со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

«Вы хотите сказать, что мы не должны вести никаких разговоров, чтобы начать диалог для продвижения мирных переговоров? Это абсолютная глупость», — написала Луна на своей личной странице в соцсети X.

Так конгрессвумен ответила на один из постов, в котором ее встречу с Дмитриевым и публикацию совместного фото назвали «победой» президента России Владимира Путина.

«Мир — это всегда лучшая внешняя политика», — подписала Луна на своей рабочей странице в X видео с Дмитриевым, сопроводив публикацию эмодзи с флагами России, Украины и США.

Глава РФПИ прилетел в США в пятницу, 24 октября. Целью своего визита он назвал продолжение российско-американского диалога.

Ранее Дмитриев анонсировал встречу между представителями законодательных органов России и США. По его словам, она может быть организована в ближайшее время.

На переговорах со спецпредставителем президента Луна также подтвердила желание провести встречу американских конгрессменов и представителей Думы, назвав ее важным диалогом между парламентами двух стран. Дмитриев отметил, что конгрессвумен «последовательно выступает за диалог между Россией и США».