 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и США⁠,
0

В конгрессе США назвали глупостью отказ от диалога с Россией

Конгрессвумен США Луна назвала глупостью отказ от диалога с Россией
Сюжет
Переговоры России и США

Нежелание начинать и поддерживать диалог для продвижения мирных переговоров с Россией является глупостью, такое мнение высказала конгрессвумен от Республиканской партии США Анна Паулина Луна по итогам встречи со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

«Вы хотите сказать, что мы не должны вести никаких разговоров, чтобы начать диалог для продвижения мирных переговоров? Это абсолютная глупость», — написала Луна на своей личной странице в соцсети X.

Так конгрессвумен ответила на один из постов, в котором ее встречу с Дмитриевым и публикацию совместного фото назвали «победой» президента России Владимира Путина.

«Мир — это всегда лучшая внешняя политика», — подписала Луна на своей рабочей странице в X видео с Дмитриевым, сопроводив публикацию эмодзи с флагами России, Украины и США.

Дмитриев рассказал, что Россия передала США на переговорах
Политика

Глава РФПИ прилетел в США в пятницу, 24 октября. Целью своего визита он назвал продолжение российско-американского диалога.

Ранее Дмитриев анонсировал встречу между представителями законодательных органов России и США. По его словам, она может быть организована в ближайшее время.

На переговорах со спецпредставителем президента Луна также подтвердила желание провести встречу американских конгрессменов и представителей Думы, назвав ее важным диалогом между парламентами двух стран. Дмитриев отметил, что конгрессвумен «последовательно выступает за диалог между Россией и США».

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Конгресс США США Россия торговля Республиканская партия
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Материалы по теме
Дмитриев привез в Нью-Йорк конфеты с портретом и цитатами Путина
Политика
Дмитриев заявил о желании России завершить конфликт как можно скорее
Политика
Дмитриев рассказал, что Россия передала США на переговорах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Домодедово и Жуковский закрыли для полетов на фоне атаки дронов на Москву Политика, 01:41
Число сбитых на подлете к Москве дронов за ночь достигло девяти Политика, 01:38
В России началась шестидневная рабочая неделя Общество, 01:32
Третий российский аэропорт приостановил полеты Общество, 01:15
Число сбитых на подлете к Москве беспилотников за ночь выросло до пяти Политика, 01:07
В Европе назвали «явным сигналом Трампу» доклад Генштаба Путину Политика, 01:03
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Орловской области объявили ракетную опасность Политика, 00:57
На подлете к Москве вновь сбили беспилотник Политика, 00:41
В конгрессе США назвали глупостью отказ от диалога с Россией Политика, 00:20
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Чуланов сообщил, когда ожидается подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ Общество, 00:01
Власти предложили меры по борьбе с постоянным проживанием в гостиницахПодписка на РБК, 00:00
Еще один российский аэропорт закрыли для полетов Политика, 26 окт, 23:29