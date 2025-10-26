В Черном море вблизи Стамбула произошло землетрясение
В эпицентре Черного моря произошло землетрясение, толчки ощущались в Стамбуле, передает газета GZT.
По информации, размещенной на сайте Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD), магнитуда землетрясения составила 3,7. Очаг залегал на глубине 13,57 км.
Землетрясение произошло в 19:44 (время совпадает с московским), пишет Diken. Никакой информации о повреждениях не поступало.
В начале октября в северо-западной части Турции в провинции Текирдаг произошло землетрясение магнитудой 5,0. Толчки зафиксировали в районе побережья Мармара-Эреглиси, расположенного у мыса Лиман на северном берегу Мраморного моря.
Землетрясение ощущалось в Стамбуле (около 90 км от эпицентра), а также в Бурсе и Чанаккале.
