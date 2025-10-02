В Стамбуле произошли толчки из-за землетрясения магнитудой 5,0
В северо-западной части Турции в провинции Текирдаг произошло землетрясение магнитудой 5,0, говорится в сообщении департамента землетрясений управления по ЧС МВД республики (AFAD) в Х.
Толчки зафиксировали в 14:55 (время совпадает с московским) в районе побережья Мармара-Эреглиси, расположенного у мыса Лиман на северном берегу Мраморного моря.
Как сообщает CNN Türk, землетрясение ощущалось в Стамбуле (около 90 км от эпицентра), а также в Бурсе и Чанаккале.
Данных о пострадавших и повреждениях на момент публикации нет.
В конце сентября в турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 4,9. Толчки были зафиксированы в 0:05 мск в районе Сындыргы.
Землетрясение произошло на глубине 7 км и ощущалось в Стамбуле и Измире.
До этого землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Балыкесире в середине августа. В результате стихийного бедствия обрушилось одно здание в районе Сындыргы и были повреждены более 20 зданий.
В поисково-спасательных операциях участвовали более 300 человек, жертвой землетрясения стал 81-летний мужчина. Пострадали как минимум 29 человек.
Читайте РБК в Telegram.
Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд
Суд изъял бизнес владельца «Кириешек», Calve и «Бабкиных семечек»
G7 допустила использование всей суммы российских активов для нужд Украины
Politico сообщило о «тупике» на саммите ЕС в Дании
Роскачество: мошенники начали использовать цифровые копии умерших людей
Трампу проведут закрытый брифинг по разведке
На дорогах России появятся новые знаки с 2026 года
Зампреду партии «Яблоко» предъявили обвинение в распространении фейков
Forbes: «Зимнее яйцо» Фаберже вновь выставили на аукцион Christie’s
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов