В Стамбуле произошли толчки из-за землетрясения магнитудой 5,0

Фото: afad.gov.tr
Фото: afad.gov.tr

В северо-западной части Турции в провинции Текирдаг произошло землетрясение магнитудой 5,0, говорится в сообщении департамента землетрясений управления по ЧС МВД республики (AFAD) в Х.

Толчки зафиксировали в 14:55 (время совпадает с московским) в районе побережья Мармара-Эреглиси, расположенного у мыса Лиман на северном берегу Мраморного моря.

Как сообщает CNN Türk, землетрясение ощущалось в Стамбуле (около 90 км от эпицентра), а также в Бурсе и Чанаккале.

Данных о пострадавших и повреждениях на момент публикации нет.

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,9

В конце сентября в турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 4,9. Толчки были зафиксированы в 0:05 мск в районе Сындыргы.

Землетрясение произошло на глубине 7 км и ощущалось в Стамбуле и Измире.

До этого землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Балыкесире в середине августа. В результате стихийного бедствия обрушилось одно здание в районе Сындыргы и были повреждены более 20 зданий.

В поисково-спасательных операциях участвовали более 300 человек, жертвой землетрясения стал 81-летний мужчина. Пострадали как минимум 29 человек.

