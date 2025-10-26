В 200 км от Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 6,0

В 197 км к юго-юго-востоку от города Лата на Соломоновых островах произошло землетрясение магнитудой 6,0, сообщает Геологическая служба США (USGS). Максимальная мощность землетрясения (магнитуда) составляет 9,5 по шкале Рихтера.

Землетрясение зафиксировали в 23:28 UTC 25 августа (2:28 мск 26 августа). Оно произошло на глубине 31 км. Незадолго до этого, в 13:44 UTC (16:44 мск), в 99 км от столица Соломоновых Островов Хониара произошло землетрясение магнитудой 4,5. Его очаг был на глубине 113,8 км.

Соломоновы Острова — государство в юго-западной части Тихого океана к северо-востоку от Австралии, состоящее из 992 островов; территория страны характеризуется высокой сейсмической активностью. Население, по данным за 2022 год, составляет 722,5 тыс. человек, в Хонире в указанный год проживало 82 тыс. человек.

Кроме того, 25 октября землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировали на Камчатке. Оно произошло в 103 км от города Северо-Курильска. От Петропавловска-Камчатского эпицентр землетрясения находится в 373 км, его очаг залегал на глубине 22,2 км.