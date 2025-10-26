 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В 200 км от Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 6,0

В 197 км к юго-юго-востоку от города Лата на Соломоновых островах произошло землетрясение магнитудой 6,0, сообщает Геологическая служба США (USGS). Максимальная мощность землетрясения (магнитуда) составляет 9,5 по шкале Рихтера.

Землетрясение зафиксировали в 23:28 UTC 25 августа (2:28 мск 26 августа). Оно произошло на глубине 31 км. Незадолго до этого, в 13:44 UTC (16:44 мск), в 99 км от столица Соломоновых Островов Хониара произошло землетрясение магнитудой 4,5. Его очаг был на глубине 113,8 км.

Соломоновы Острова — государство в юго-западной части Тихого океана к северо-востоку от Австралии, состоящее из 992 островов; территория страны характеризуется высокой сейсмической активностью. Население, по данным за 2022 год, составляет 722,5 тыс. человек, в Хонире в указанный год проживало 82 тыс. человек.

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3
Общество
Фото:Ольга Гаврилова / Shutterstock

Кроме того, 25 октября землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировали на Камчатке. Оно произошло в 103 км от города Северо-Курильска. От Петропавловска-Камчатского эпицентр землетрясения находится в 373 км, его очаг залегал на глубине 22,2 км.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Дуганова
землетрясение Соломоновы острова магнитуда
Материалы по теме
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3
Общество
В Коста-Рике произошло землетрясение магнитудой 5,9
Общество
Ученые предупредили о рисках крупного землетрясения в Северной Америке
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
В 200 км от Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 6,0 Общество, 04:09
Трое погибли и четверо пострадали в ДТП в Краснодарском крае Общество, 03:49
ТАСС сообщил о встречах Дмитриева с администрацией Трампа 26 октября Политика, 03:25
Трамп анонсировал подписание в Малайзии мира между Таиландом и Камбоджей Политика, 03:20
Более 50 тыс. человек вышли на протесты в Валенсии из-за наводнения Политика, 03:08
Трамп анонсировал скорое появление стабилизационных сил в Газе Политика, 02:40
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Исследователи обеспокоились развитием у ИИ «инстинкта самосохранения» Технологии и медиа, 02:27
Эмир Катара обсудил с Трампом обстановку в секторе Газа Политика, 01:56
Пакистан пригрозил Афганистану «открытой войной» при провале переговоров Политика, 01:40
Мошенники обманули 88-летнюю конгрессвумен США, представившись уборщиками Общество, 01:20
Дело против автора телеграм-канала «Солдатская правда» прекратили Политика, 01:02
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
NYT сообщила, с какими трудностями Украине придется столкнутся этой зимой Политика, 00:51