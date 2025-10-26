 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Путин поручил обеспечить условия для сдачи в плен солдат ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин во время посещения пункта управления Объединённой группировки войск
Владимир Путин во время посещения пункта управления Объединённой группировки войск (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин на совещании с командованием в зоне военной операции поручил «в целях минимизации напрасных жертв» принять все меры по обеспечению сдачи в плен бойцов ВСУ.

По его словам, это для военнослужащих армии Украины «не так просто». «Потому что в спину стреляют, <...> дронами обрабатывают, уничтожают тех, кто пытается сдаться», — сказал глава государства.

Он отметил, что армия России «всегда относилась к поверженному противнику с милосердием» и в будущем нужно также исходить из этого.

«С нашей стороны, естественно, нужно действовать и с пленными обращаться в соответствии с нормами международного права и законодательства РФ», — подчеркнул Путин.

Глава государства провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками на фронте.

В начале октября Минобороны сообщило, что в ходе очередного обмена военнопленными в Россию с подконтрольных Украине территорий вернулись 185 российских военных. Украинской стороне также были переданы 185 военнопленных.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине Владимир Путин Валерий Герасимов ВСУ пленные
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин спрогнозировал попытки ВСУ деблокировать окруженные группировки
Политика
Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск
Политика
Путин сообщил об испытаниях перспективных образцов вооружений
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
Мирный житель погиб при ударе дрона по грузовику в Белгородской области Политика, 11:39
«Ъ» узнал о требовании ГП изъять активы экс-мэра Сочи на ₽1,6 млрд Общество, 11:35
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
Ученые оценили возможность дыхания через анус Общество, 11:24
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Почему попытки «повысить иммунитет» вредны — New ScientistПодписка на РБК, 11:06
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Гладков сообщил о 10 затопленных огородах после удара ВСУ по плотине Общество, 11:05
Как работать, не принося в жертву собственный комфорт и интересы РБК и ГАЛС, 11:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:57
Ураган «Мелисса» в Атлантическом океане усилился до третьей категории Общество, 10:50
Путин поручил обеспечить условия для сдачи в плен солдат ВСУ Политика, 10:48
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Сладкое помогает худеть. Когда и сколько можно естьПодписка на РБК, 10:41