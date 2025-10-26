Путин поручил обеспечить условия для сдачи в плен солдат ВСУ
Президент России Владимир Путин на совещании с командованием в зоне военной операции поручил «в целях минимизации напрасных жертв» принять все меры по обеспечению сдачи в плен бойцов ВСУ.
По его словам, это для военнослужащих армии Украины «не так просто». «Потому что в спину стреляют, <...> дронами обрабатывают, уничтожают тех, кто пытается сдаться», — сказал глава государства.
Он отметил, что армия России «всегда относилась к поверженному противнику с милосердием» и в будущем нужно также исходить из этого.
«С нашей стороны, естественно, нужно действовать и с пленными обращаться в соответствии с нормами международного права и законодательства РФ», — подчеркнул Путин.
Глава государства провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками на фронте.
В начале октября Минобороны сообщило, что в ходе очередного обмена военнопленными в Россию с подконтрольных Украине территорий вернулись 185 российских военных. Украинской стороне также были переданы 185 военнопленных.
Читайте РБК в Telegram.
WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа
Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти
WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси
Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»
Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину
Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов