В Чехии за два месяца удвоился приток украинских беженцев

Приток украинских беженцев в Чехию за последние два месяца более чем удвоился после того, как украинские власти разрешили мужчинам 18–22 лет покидать страну, сообщает Novinky со ссылкой на пресс-секретаря МВД Чехии Хана Мала.

По данным ведомства, если ранее в неделю выдавали около 1,5 тыс. временных разрешений на защиту, то в сентябре и начале октября — уже более 3,1 тыс. В сентябре оформлено 13,5 тыс. документов, что стало самым высоким показателем за год. В общей сложности временная защита в Чехии сейчас есть у почти 396 тыс. граждан Украины.

Статус временной защиты позволяет украинцам, спасающимся от войны, остаться в Чехии или другой стране ЕС, отмечает Novinky. В настоящее время он действует до марта 2026 года, но страны ЕС уже договорились продлить его до марта 2027 года.

«Австрийский министр подчеркнул, что если эта тенденция сохранится, мы также должны работать сообща, чтобы изменить условия предоставления временной защиты», — сказала Мала.

О том, что мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу в августе 2025 года объявила украинский премьер Юлия Свириденко. До этого на период действия в стране военного положения ограничения на выезд действовали для мужчин от 18 до 60 лет.

По данным статистического управления ЕС (Eurostat), основную нагрузку при приеме беженцев с Украины приняли на себя Германия (1,1 млн человек получили там статус временной защиты, это 27,9% их общего притока в страны ЕС), Польша (986,8 тыс., 23,1% соответственно) и Чехия (373, 6 тыс., 8,7%). По состоянию на конец мая 2025 года соотношение числа обладателей статуса временной защиты с Украины и общей численности населения было самым высоким в Чехии (34,3 на 1 тыс. местных жителей), Польше (26,9) и Эстонии (24,9).

В Австрии, которая приняла порядка 30 тыс. украинских беженцев, до конца 2025 года закроют единственный оставшийся центр приема украинских беженцев Quartier Schlossberg. В марте 2025 года австрийские власти заявили о планах ужесточить критерии отбора украинских граждан для получения пособий.