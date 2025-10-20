В Австрии решили закрыть последний центр приема украинских беженцев

Фото: Janos Kummer / Getty Images

С января 2026 года в Австрии не останется ни одного места для временного размещения вновь прибывающих украинских беженцев, где они могли бы находиться между регистрацией в полиции и оформлением в систему базового обеспечения. Об этом сообщает австрийское издание ORF.

Это связано с тем, что власти Вены решили до конца 2025 года закрыть единственный оставшийся центр приема украинских беженцев Quartier Schlossberg. В других федеральных землях подобные центры уже прекратили работу.

До лета 2025 года работал еще один центр — в Ненцинге (федеральная земля Форарльберг), но его также закрыли. Таким образом, Вена осталась последней федеральной землей с собственным центром приема украинских переселенцев.

О закрытии венского центра рассказал аппарат городского советника по социальным вопросам Питера Хакера. По информации издания, приют, рассчитанный на более чем 200 человек, переполнен.

Всего с февраля 2022 года центр принял 8,9 тыс. украинских беженцев. Организация предоставила им временное размещение, питание, юридическую помощь.

Как подчеркивает ORF, сейчас в Вене социальную помощь получают более 10 тыс. украинцев, а всего в Австрии их число достигло 30 тыс.

В марте 2025 года австрийские власти заявили о планах ужесточить критерии отбора украинских граждан для получения пособий. Министр по делам молодежи, семьи, Евросоюза и интеграции Клаудиа Плакольм отметила, что «те, кто бежит от войны», продолжат получать помощь на прежних основаниях до текущего октября.