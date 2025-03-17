Австрия ужесточит условия приема беженцев с Украины

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Австрийские власти планируют ужесточить критерии отбора граждан Украины для получения социальной поддержки. Об этом министр по делам молодежи, семьи, Евросоюза и интеграции Клаудиа Плакольм сообщила в интервью газете Kurier.

«Те, кто хотят жить с нами, должны стать нашей частью и должны соблюдать наши правила. У нас нет места для тех, кто использует наши системы. Поэтому я создам целевую группу для рассмотрения вопроса о пособиях для семей, чтобы предотвратить злоупотребления», — сказала Плакольм.

Она добавила, что «те, кто бежит от войны», продолжат получать помощь на действующих основаниях до октября 2025 года.

Координатор по вопросам убежища в Зальцбурге Антон Хольцер заявил, что в страну приезжают люди, которые выехали с территорий, далеких от боевых действий.

«В последние недели и месяцы мы отмечаем, что к нам все чаще приезжают многодетные семьи с новыми паспортами из Закарпатской области Западной Украины. Это не зона боевых действий. Кроме того, они ни слова не говорят по-украински или по-русски, в большинстве своем и родители, и дети по-прежнему неграмотны», — сказал он.



По словам Хольцера, Австрия может понести многомиллионный ущерб из-за наплыва беженцев в страну. Он констатировал, что украинцы, в отличие от других лиц, ищущих убежища, получают не только базовую помощь, но и весь спектр государственных пособий: от пеленок до семейных пособий, получая дополнительно субсидию на оплату жилья.