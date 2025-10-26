 Перейти к основному контенту
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Трамп анонсировал скорое появление стабилизационных сил в Газе

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Международный воинский контингент для поддержания стабильности скоро будет развернут в секторе Газа, заявил президент США Дональд Трамп журналистам пресс-пула Белого дома.

«[Стабилизационные силы будут развернуты] довольно быстро. Да, через некоторое время. Я не хочу давать вам конкретных сроков», — сказал он, отметив, что этим вопросом занимаются «прямо сейчас» (цитата по Politico). По словам республиканца, сейчас предстоит выбрать лидеров контингента.

Трамп дал ХАМАС 48 часов на передачу тел погибших заложников
Политика

Как сообщила ранее британская газета The Guardian, стабилизационные силы возглавит Египет. В их состав также войдут военнослужащие Азербайджана, Индонезии и Турции. Написав об этом, издание отметило, что с Каиром продолжаются консультации о возможном формате миссии под эгидой ООН. Участия европейских или британских войск не ожидается, однако Великобритания уже обучает палестинских полицейских.﻿

По данным газеты, США настаивают, чтобы корпус имел мандат ООН, но действовал не как классическая миротворческая миссия, а по модели международных сил на Гаити, занимающихся борьбой с организованной преступностью.

Разворачивание такого контингента — одно из положений плана Трампа по урегулированию в Газе. Соглашение о прекращении войны в секторе Лидеры США, Египта и Турции — Дональд Трамп, Абдель Фаттах ас-Сиси и Реджеп Тайип Эрдоган соответственно, а также эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани подписали 13 октября.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Полина Дуганова
Дональд Трамп США ХАМАС сектор Газа Израиль
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
