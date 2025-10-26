Трамп анонсировал скорое появление стабилизационных сил в Газе

Международный воинский контингент для поддержания стабильности скоро будет развернут в секторе Газа, заявил президент США Дональд Трамп журналистам пресс-пула Белого дома.

«[Стабилизационные силы будут развернуты] довольно быстро. Да, через некоторое время. Я не хочу давать вам конкретных сроков», — сказал он, отметив, что этим вопросом занимаются «прямо сейчас» (цитата по Politico). По словам республиканца, сейчас предстоит выбрать лидеров контингента.

Как сообщила ранее британская газета The Guardian, стабилизационные силы возглавит Египет. В их состав также войдут военнослужащие Азербайджана, Индонезии и Турции. Написав об этом, издание отметило, что с Каиром продолжаются консультации о возможном формате миссии под эгидой ООН. Участия европейских или британских войск не ожидается, однако Великобритания уже обучает палестинских полицейских.﻿

По данным газеты, США настаивают, чтобы корпус имел мандат ООН, но действовал не как классическая миротворческая миссия, а по модели международных сил на Гаити, занимающихся борьбой с организованной преступностью.

Разворачивание такого контингента — одно из положений плана Трампа по урегулированию в Газе. Соглашение о прекращении войны в секторе Лидеры США, Египта и Турции — Дональд Трамп, Абдель Фаттах ас-Сиси и Реджеп Тайип Эрдоган соответственно, а также эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани подписали 13 октября.