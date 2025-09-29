 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Как Трамп хочет пополнить список своих миротворческих заслуг Газой

США обнародовали новый план завершения войны в Газе
США опубликовали новый план завершения войны в Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Президент США провел переговоры с израильским премьером и обнародовал новый мирный план по Газе, предусматривающий ввод международных сил и создание внешней администрации. Подробнее — в статье РБК
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

О чем договорились Трамп и Нетаньяху

29 сентября президент США Дональд Трамп принял в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Это уже четвертый визит израильского лидера в США в 2025 году. В Белом доме сообщили, что прямо во время встречи Нетаньяху позвонил премьер-министру Катара Мухаммеду бен Абдель Рахману бен Джассиму Аль Тани и извинился за удар по Дохе 9 сентября, в результате которого погиб один катарский военнослужащий.

Одной из центральных тем американо-израильских переговоров стал предложенный США план из 21 пункта по урегулированию конфликта в секторе Газа. Документ был представлен арабским и мусульманским странам на полях Недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Работу над планом в основном вел спецпосланник президента США Стив Уиткофф, однако в него были инкорпорированы элементы предложений других участников переговорного процесса, отмечает Times of Israel.

Вскоре после завершения переговоров Трампа и Нетаньяху Белый дом обнародовал план по урегулированию в Газе. В нем содержатся следующие положения:

  • единовременное освобождение всех остающихся 48 заложников (ранее ХАМАС передавал их группами из нескольких человек) в течение 48 часов после достижения договоренностей;
  • ответное освобождение Израилем палестинских заключенных, в том числе 250 отбывающих пожизненное заключение;
  • дерадикализация населения Газы, разоружение ХАМАС и амнистия для боевиков, которые откажутся от вооруженной борьбы;
  • увеличение поставок гуманитарной помощи, восстановление критической инфраструктуры и разбор завалов в Газе;
  • создание временного правительства из палестинских «аполитичных технократов», подконтрольных новой международной структуре, которую создадут США при поддержке арабских и европейских стран;
  • действие этой структуры управления до завершения реформы Палестинской национальной администрацией (ПНА), которой затем отойдет контроль над эксклавом;
  • разворачивание в Газе «международных стабилизационных сил», которые возьмут на себя обеспечение безопасности в эксклаве; Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) постепенно передаст им подконтрольные территории;
  • отказ Израиля от оккупации или аннексии Газы;
  • привлечение инвестиций, создание рабочих мест и экономической зоны с пониженными пошлинами для вовлеченных стран;
  • возможность частичной реализации всех этих положений на подконтрольных ЦАХАЛ частях сектора Газа в случае, если ХАМАС отклонит это предложение или затянет его исполнение.

Финальный вариант отличается от опубликованного ранее Times of Israel — из него исключено положение об отказе Израиля от новых ударов по Катару (вероятно, его убрали за ненадобностью после разговора между Нетаньяху и Аль Тани). Белый дом также опубликовал карту, на которой обозначены границы отвода израильских войск; он произойдет в два этапа — после освобождения заложников и после ввода «международных стабилизационных сил».

Что примечательно, в плане подчеркивается — палестинцев не будут принуждать покинуть сектор Газа, а тем, кто уехал раньше, позволят вернуться. Это значительное отклонение от прежней позиции Трампа, который в феврале предложил переселить всех палестинцев в сопредельные страны и создать на месте Газы «Ривьеру Ближнего Востока». В плане говорится и о необходимости созданий условий для обеспечения «надежного пути к палестинской государственности» и диалога о возможности «сосуществования в мире и процветании» Израиля и Палестины. Нетаньяху ранее выступал категорически против создания палестинского государства. «Палестинского государства к западу от реки Иордан не будет», — пообещал он после того, как ряд западных стран недавно объявил о признании Палестины.

21 сентября Австралия, Великобритания, Канада и Португалия объявили о признании Палестины. На конференции ООН, состоявшейся на следующий день, о таком же шаге объявили еще семь европейских стран: Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Монако, Сан-Марино и Франции. США и Израиль раскритиковали действия европейцев, назвав их наградой для террористов.

На совместной пресс-конференции Трамп поблагодарил Нетаньяху за то, что тот «согласился» на предложенный им план. Американский президент добавил, что ХАМАС также заинтересован в заключении этой сделки (группировка пока никак это не прокомментировала). Нетаньяху заявил, что поддерживает план Трампа, поскольку в итоге реализуются все военные цели Израиля — вернуть заложников, лишить ХАМАС его военных мощностей и административного ресурса, а также добиться того, чтобы Газа перестала представлять угрозу безопасности его страны. «Я считаю, что сегодня мы делаем важный шаг как к прекращению войны в Газе, так и к созданию условий для кардинального продвижения мира на Ближнем Востоке и, я думаю, за его пределами», — подчеркнул он. При этом Нетаньяху предупредил, что если ХАМАС отвергнет предложение США, то Израиль «завершит начатое» в Газе.

Почему к партнеры Нетаньяху отнеслись к плану скептически

Одно из ключевых отличий плана США от предыдущих предложений международных посредников — положение о создании международной переходной администрации Газы, «Совета мира», который будет заниматься администрированием и восстановлением палестинского эксклава. Эта структура не будет связана ни с ХАМАС, ни с ПНА, контролирующей Западный берег реки Иордан.

Совет возглавит сам Трамп; в него также войдет бывший британский премьер-министр Тони Блэр. Вплоть до 2015 года он занимал должность специального представителя ближневосточного «квартета», куда входили Россия, Евросоюз, США и ООН. В августе 2025 года Блэр встретился с Трампом и его зятем Джаредом Кушнером, занимавшимся Ближним Востоком в первое президентство Трампа, чтобы обсудить послевоенное устройство сектора Газа. The Washington Post (WP) допускает, что некоторые из идей Блэра вошли в итоговый текст плана США. Более того, сообщалось, что Блэр и вовсе может возглавить временное правительство Газы.

Однако в арабском мире к фигуре Блэра относятся довольно критически, отмечает Al Jazeera. Именно под его руководством Великобритания участвовала во вторжении в Ирак в 2003 году, основанием для него стали неподтвержденные утверждения о наличии у арабской страны оружия массового уничтожения. «Мы уже побывали под властью британского колониализма. У него здесь негативная репутация. Если вы упомянете Тони Блэра, первое, что люди вспомнят, — это война в Ираке», — заявил WP Мустафа Баргути, генеральный секретарь движения «Палестинская национальная инициатива».

Действительно ли Дональд Трамп сумел «закончить семь войн»
Политика
Дональд Трамп

В документе, опубликованном Белым домом, говорится, что имена остальных членов «Совета мира» будут вскоре объявлены, среди них будут и другие главы государств. The Guardian сообщала, что в версии плана, представленной на ГА ООН, фигурировали египетский миллиардер Нагиб Савирис, Марк Роуэн из Apollo Global Management и Арье Лайтстоун из Института мирных соглашений Авраама. Собеседники газеты, впрочем, пояснили, что имена всех троих были включены в документ в качестве примера и без их разрешения. При этом имен палестинских деятелей в нем нет. Более того, план США предусматривает выделение всего одного из семи-десяти мест в совете палестинскому представителю «из бизнеса или сектора безопасности». При этом в структуре будут «весомо представлены мусульмане для обеспечения региональной легитимности и культурного авторитета».

Крайне правые партнеры Нетаньяху по правящей коалиции также выразили свое несогласие с планом США. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что премьер не имеет права завершать войну до полного разгрома ХАМАС, и пригрозил выходом из правящей коалиции. По данным Times of Israel, Бен-Гвир выступит против положений плана США, предусматривающих освобождение пожизненно заключенных террористов и переход контроля над Газой ПНА после завершения реформ. Кроме того, ультраправые горячо встретили первоначальную идею Трампа о создании «Ривьеры Ближнего Востока» и вряд ли захотят с ней расстаться.

Министр финансов Бецалель Смотрич ранее заявлял, что власти еврейского государства уже ведут переговоры с представителями США о совместном использовании сектора Газа, который он назвал «золотой жилой» для девелоперов. По его словам, стороны якобы обсуждают распределение земли «в процентном соотношении». Смотрич неоднократно выступал против перемирия с ХАМАС, пока он публично не выразил свое отношение к плану США. Если партии Смотрича и Бен-Гвира покинут коалицию, то та лишится парламентского большинства, и в Израиле будут назначены новые выборы.

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия

Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн

Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах

Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России

В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой

Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск

Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского

Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Дональд Трамп Биньямин Нетаньяху Израиль сектор Газа Палестина палестино-израильский конфликт Катар Тони Блэр
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Биньямин Нетаньяху фото
Биньямин Нетаньяху
политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
Материалы по теме
США раскрыли план Трампа по прекращению войны Израиля с ХАМАС
Политика
Нетаньяху извинился перед премьером Катара за удар по Дохе
Политика
Трамп заявил, что его план по Газе нацелен на «более широкий мир»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Мадуро наделил себя новыми полномочиями на случай войны с США Политика, 23:55
Как Трамп хочет пополнить список своих миротворческих заслуг Газой Политика, 23:26
Эрдоган заявил о важности диверсификации Турцией поставок энергии Политика, 23:21
Аэропорт Волгограда ввел ограничения на полеты Общество, 23:14
Украина впервые получит шведские «Грифоны» Политика, 22:56
Умер автор романа «Охота на пиранью» Александр Бушков Общество, 22:47
Трамп назвал глупостью признание европейскими странами Палестины Политика, 22:37
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Украинские депутаты выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира Политика, 22:18
На Мадагаскаре распустили правительство из-за протестов Политика, 22:10
Отчисленный из академии Плющенко фигурист приостановил карьеру Спорт, 22:03
Бренд, стиль, репутация: эксперты назвали тренды развития отрасли красоты Отрасли, 21:59
В Афганистане полностью пропал интернет Общество, 21:53
Киев фразой «плохо состарились» оценил заявления Венгрии о дронах Политика, 21:49
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45