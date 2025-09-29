Как Трамп хочет пополнить список своих миротворческих заслуг Газой

Президент США провел переговоры с израильским премьером и обнародовал новый мирный план по Газе, предусматривающий ввод международных сил и создание внешней администрации. Подробнее — в статье РБК

Фото: Amir Cohen / Reuters

О чем договорились Трамп и Нетаньяху

29 сентября президент США Дональд Трамп принял в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Это уже четвертый визит израильского лидера в США в 2025 году. В Белом доме сообщили, что прямо во время встречи Нетаньяху позвонил премьер-министру Катара Мухаммеду бен Абдель Рахману бен Джассиму Аль Тани и извинился за удар по Дохе 9 сентября, в результате которого погиб один катарский военнослужащий.

Одной из центральных тем американо-израильских переговоров стал предложенный США план из 21 пункта по урегулированию конфликта в секторе Газа. Документ был представлен арабским и мусульманским странам на полях Недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Работу над планом в основном вел спецпосланник президента США Стив Уиткофф, однако в него были инкорпорированы элементы предложений других участников переговорного процесса, отмечает Times of Israel.

Вскоре после завершения переговоров Трампа и Нетаньяху Белый дом обнародовал план по урегулированию в Газе. В нем содержатся следующие положения:

единовременное освобождение всех остающихся 48 заложников (ранее ХАМАС передавал их группами из нескольких человек) в течение 48 часов после достижения договоренностей;

ответное освобождение Израилем палестинских заключенных, в том числе 250 отбывающих пожизненное заключение;

дерадикализация населения Газы, разоружение ХАМАС и амнистия для боевиков, которые откажутся от вооруженной борьбы;

увеличение поставок гуманитарной помощи, восстановление критической инфраструктуры и разбор завалов в Газе;

создание временного правительства из палестинских «аполитичных технократов», подконтрольных новой международной структуре, которую создадут США при поддержке арабских и европейских стран;

действие этой структуры управления до завершения реформы Палестинской национальной администрацией (ПНА), которой затем отойдет контроль над эксклавом;

разворачивание в Газе «международных стабилизационных сил», которые возьмут на себя обеспечение безопасности в эксклаве; Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) постепенно передаст им подконтрольные территории;

отказ Израиля от оккупации или аннексии Газы;

привлечение инвестиций, создание рабочих мест и экономической зоны с пониженными пошлинами для вовлеченных стран;

возможность частичной реализации всех этих положений на подконтрольных ЦАХАЛ частях сектора Газа в случае, если ХАМАС отклонит это предложение или затянет его исполнение.

Финальный вариант отличается от опубликованного ранее Times of Israel — из него исключено положение об отказе Израиля от новых ударов по Катару (вероятно, его убрали за ненадобностью после разговора между Нетаньяху и Аль Тани). Белый дом также опубликовал карту, на которой обозначены границы отвода израильских войск; он произойдет в два этапа — после освобождения заложников и после ввода «международных стабилизационных сил».

Что примечательно, в плане подчеркивается — палестинцев не будут принуждать покинуть сектор Газа, а тем, кто уехал раньше, позволят вернуться. Это значительное отклонение от прежней позиции Трампа, который в феврале предложил переселить всех палестинцев в сопредельные страны и создать на месте Газы «Ривьеру Ближнего Востока». В плане говорится и о необходимости созданий условий для обеспечения «надежного пути к палестинской государственности» и диалога о возможности «сосуществования в мире и процветании» Израиля и Палестины. Нетаньяху ранее выступал категорически против создания палестинского государства. «Палестинского государства к западу от реки Иордан не будет», — пообещал он после того, как ряд западных стран недавно объявил о признании Палестины.

21 сентября Австралия, Великобритания, Канада и Португалия объявили о признании Палестины. На конференции ООН, состоявшейся на следующий день, о таком же шаге объявили еще семь европейских стран: Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Монако, Сан-Марино и Франции. США и Израиль раскритиковали действия европейцев, назвав их наградой для террористов.

На совместной пресс-конференции Трамп поблагодарил Нетаньяху за то, что тот «согласился» на предложенный им план. Американский президент добавил, что ХАМАС также заинтересован в заключении этой сделки (группировка пока никак это не прокомментировала). Нетаньяху заявил, что поддерживает план Трампа, поскольку в итоге реализуются все военные цели Израиля — вернуть заложников, лишить ХАМАС его военных мощностей и административного ресурса, а также добиться того, чтобы Газа перестала представлять угрозу безопасности его страны. «Я считаю, что сегодня мы делаем важный шаг как к прекращению войны в Газе, так и к созданию условий для кардинального продвижения мира на Ближнем Востоке и, я думаю, за его пределами», — подчеркнул он. При этом Нетаньяху предупредил, что если ХАМАС отвергнет предложение США, то Израиль «завершит начатое» в Газе.

Почему к партнеры Нетаньяху отнеслись к плану скептически

Одно из ключевых отличий плана США от предыдущих предложений международных посредников — положение о создании международной переходной администрации Газы, «Совета мира», который будет заниматься администрированием и восстановлением палестинского эксклава. Эта структура не будет связана ни с ХАМАС, ни с ПНА, контролирующей Западный берег реки Иордан.

Совет возглавит сам Трамп; в него также войдет бывший британский премьер-министр Тони Блэр. Вплоть до 2015 года он занимал должность специального представителя ближневосточного «квартета», куда входили Россия, Евросоюз, США и ООН. В августе 2025 года Блэр встретился с Трампом и его зятем Джаредом Кушнером, занимавшимся Ближним Востоком в первое президентство Трампа, чтобы обсудить послевоенное устройство сектора Газа. The Washington Post (WP) допускает, что некоторые из идей Блэра вошли в итоговый текст плана США. Более того, сообщалось, что Блэр и вовсе может возглавить временное правительство Газы.

Однако в арабском мире к фигуре Блэра относятся довольно критически, отмечает Al Jazeera. Именно под его руководством Великобритания участвовала во вторжении в Ирак в 2003 году, основанием для него стали неподтвержденные утверждения о наличии у арабской страны оружия массового уничтожения. «Мы уже побывали под властью британского колониализма. У него здесь негативная репутация. Если вы упомянете Тони Блэра, первое, что люди вспомнят, — это война в Ираке», — заявил WP Мустафа Баргути, генеральный секретарь движения «Палестинская национальная инициатива».

В документе, опубликованном Белым домом, говорится, что имена остальных членов «Совета мира» будут вскоре объявлены, среди них будут и другие главы государств. The Guardian сообщала, что в версии плана, представленной на ГА ООН, фигурировали египетский миллиардер Нагиб Савирис, Марк Роуэн из Apollo Global Management и Арье Лайтстоун из Института мирных соглашений Авраама. Собеседники газеты, впрочем, пояснили, что имена всех троих были включены в документ в качестве примера и без их разрешения. При этом имен палестинских деятелей в нем нет. Более того, план США предусматривает выделение всего одного из семи-десяти мест в совете палестинскому представителю «из бизнеса или сектора безопасности». При этом в структуре будут «весомо представлены мусульмане для обеспечения региональной легитимности и культурного авторитета».

Крайне правые партнеры Нетаньяху по правящей коалиции также выразили свое несогласие с планом США. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что премьер не имеет права завершать войну до полного разгрома ХАМАС, и пригрозил выходом из правящей коалиции. По данным Times of Israel, Бен-Гвир выступит против положений плана США, предусматривающих освобождение пожизненно заключенных террористов и переход контроля над Газой ПНА после завершения реформ. Кроме того, ультраправые горячо встретили первоначальную идею Трампа о создании «Ривьеры Ближнего Востока» и вряд ли захотят с ней расстаться.

Министр финансов Бецалель Смотрич ранее заявлял, что власти еврейского государства уже ведут переговоры с представителями США о совместном использовании сектора Газа, который он назвал «золотой жилой» для девелоперов. По его словам, стороны якобы обсуждают распределение земли «в процентном соотношении». Смотрич неоднократно выступал против перемирия с ХАМАС, пока он публично не выразил свое отношение к плану США. Если партии Смотрича и Бен-Гвира покинут коалицию, то та лишится парламентского большинства, и в Израиле будут назначены новые выборы.