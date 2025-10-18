Guardian узнала, кто возглавит международный воинский контингент для Газы

Международный воинский контингент, который предстоит развернуть в секторе Газа для поддержания стабильности и контроля над ситуацией после прекращения огня, возглавит Египтом. Об этом сообщает британская газета The Guardian﻿.

По информации издания, в состав формируемого «стабилизационного корпуса» войдут военнослужащие из Азербайджана, Индонезии и Турции. Эти государства направят значительное количество солдат, которые совместно с египетскими силами должны будут обеспечить безопасность гражданского населения и предотвратить возобновление боевых действий.

С Египтом все еще ведут консультации по вопросу о том, должны ли эти силы быть полноценной операцией под руководством ООН. Ожидается, что европейские или британские войска не будут задействованы. Тем не менее Великобритания уже обучает палестинских полицейских.

Вашингтон при этом настаивает на том, чтобы силы имели официальный мандат ООН, однако не действовали в рамках классической миротворческой миссии. По данным The Guardian﻿, Белый дом выступает за создание формата, аналогичного международным силам, действующим в Гаити, которые ведут борьбу с организованной преступностью, а не формально исполняют миротворческие функции.

Лидеры США, Египта и Турции — Дональд Трамп, Абдель Фаттах ас-Сиси и Реджеп Тайип Эрдоган, а также эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани 13 октября в Шарм-эш-Шейхе подписали соглашение о прекращении войны в Газе как посредники между Израилем и ХАМАС.

План завершения конфликта в Газе США представили в конце сентября, первые шаги уже выполняются: ХАМАС отпустил израильских заложников, а Израиль — палестинских заключенных.

Трамп после визита в Израиль и Египет и подписания соглашения о прекращении войны в секторе Газа заявил, что странам Ближнего Востока необходимо объединиться и довести дело до конца, назвав перемирие в Газе только частью.