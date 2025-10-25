 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Татарстане ребенок погиб после падения из окна

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В поселке Васильево в Татарстане ребенок погиб после падения из окна, сообщил глава Зеленодольского муниципального района Михаил Афанасьев

«В результате падения из квартиры многоэтажного дома погиб ребенок», — написал он.

По данным телеграм-канала Mash Iptash, младенца столкнула пятилетняя девочка. Он упал с четвертого этажа и погиб.

Выброшенную из окна в Уфе девочку доставили в больницу в Москве
Общество

9 октября 34-летний житель Уфы выбросил трехлетнюю дочь из окна четвертого этажа, когда ее мать уехала в санаторий со старшим сыном. Девочку поместили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, а после перевезли в Москву спецбортом санавиации.

Отца девочки отправили в СИЗО до 9 декабря, против него завели дело о покушении на убийство малолетнего — ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса.

