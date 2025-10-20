Выброшенную из окна в Уфе девочку доставили в больницу в Москве

Video

Трехлетнюю девочку из Уфы, которую выбросил из окна родной отец, доставили в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения России.

Девочку перевезли в Москву спецбортом санавиации. В полете ее сопровождали специалисты Федерального центра медицины катастроф.

Пострадавшую поместили в отделении реанимации и интенсивной терапии.

По словам директора РДКБ Минздрава Елены Петряйкиной, врачи оценили состояние девочки как тяжелое, но стабильное. Специалисты пытаются перевести ребенка с искусственной вентиляции легких на самостоятельное дыхание, подчеркнула она.

Инцидент произошел утром 9 октября в многоквартирном доме на улице Ульяновых. 34-летний мужчина выбросил трехлетнюю дочь из окна четвертого этажа, когда ее мать уехала в санаторий со старшим сыном. После падения девочку поместили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса). 10 октября суд отправил отца девочки в СИЗО до 9 декабря. В организме мужчины не обнаружили алкоголь и наркотики.