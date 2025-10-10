Суд арестовал жителя Уфы, выбросившего трехлетнюю дочь с четвертого этажа
Суд арестовал мужчину, выбросившего свою трехлетнюю дочь с четвертого этажа, сообщили в региональной прокуратуре.
Ведомство опубликовало видеозапись судебного заседания по делу. На ней можно увидеть, что находящийся на скамье подсудимых мужчина дергается, стучит ногами, трясет головой и не отвечает на вопросы.
Подозреваемого заключили под стражу до 9 декабря 2025 года. Против него возбудили дело о покушении на убийство малолетнего (часть 3 статьи 30, пункт «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса).
Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Ульяновых, когда мать девочки уехала в санаторий со старшим сыном.
Утром 9 октября 34-летний отец выбросил дочь с четвертого этажа, ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.
Читайте РБК в Telegram.
Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС
Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России
Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте
У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»
Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico
Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов