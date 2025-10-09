В Уфе мужчина выбросил двухлетнюю дочь с четвертого этажа

Фото: СК России по Республике Башкортостан

В Орджоникидзевском районе Уфы мужчина сбросил с четвертого этажа малолетнего ребенка, сообщил мэр города Ратмир Мавлиев.

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. На месте инцидента работают все оперативные службы, пострадавшей окажут всю необходимую помощь, заверил Мавлиев.

В СК уточнили, что речь идет о двухлетней девочке. Ее выбросил 34-летний отец, против которого уже возбудили дело по статье о покушении на убийство малолетнего — ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса. Мужчину задержали, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

«В момент инцидента отец с дочерью находились в квартире вдвоем, мать со старшим сыном выехали в санаторий в другой субъект», — добавили в прокуратуре.

В июне в Ленобласти по подозрению в покушении на убийство новорожденного ребенка задержали 15-летнюю девушку.

Она, по данным следствия, родив в квартире ребенка, поместила его в полиэтиленовый пакет и выбросила из окна первого этажа дома. Новорожденного своевременно обнаружили и доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь.