 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Уфе мужчина выбросил двухлетнюю дочь с четвертого этажа

Фото: СК России по Республике Башкортостан
Фото: СК России по Республике Башкортостан

В Орджоникидзевском районе Уфы мужчина сбросил с четвертого этажа малолетнего ребенка, сообщил мэр города Ратмир Мавлиев.

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. На месте инцидента работают все оперативные службы, пострадавшей окажут всю необходимую помощь, заверил Мавлиев.

В СК уточнили, что речь идет о двухлетней девочке. Ее выбросил 34-летний отец, против которого уже возбудили дело по статье о покушении на убийство малолетнего — ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса. Мужчину задержали, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

«В момент инцидента отец с дочерью находились в квартире вдвоем, мать со старшим сыном выехали в санаторий в другой субъект», — добавили в прокуратуре.

Пытавшегося похитить ребенка в Балашихе мужчину арестовали
Общество

В июне в Ленобласти по подозрению в покушении на убийство новорожденного ребенка задержали 15-летнюю девушку.

Она, по данным следствия, родив в квартире ребенка, поместила его в полиэтиленовый пакет и выбросила из окна первого этажа дома. Новорожденного своевременно обнаружили и доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь.

Читайте РБК в Telegram.

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Дуганова
ребенок Уфа Башкирия уголовное дело задержание покушение на убийство
Материалы по теме
Пытавшегося похитить ребенка в Балашихе мужчину арестовали
Общество
В Омске несовершеннолетняя убила в хостеле своего новорожденного мальчика
Общество
В Рязани на мусороперерабатывающем предприятии нашли тело новорожденного
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Москвичей предупредили о возможном октябрьском снеге Общество, 09:48
Студент РГПУ им. Герцена получил 13 лет по делу о госизмене и терроризме Общество, 09:43
Медведев возложил цветы к памятникам Ким Ир Сену и Ким Чен Иру Политика, 09:39
Экс-скаут клубов НХЛ спрогнозировал число шайб Овечкин за сезон Спорт, 09:37
Кремль раскрыл, что обсудят Путин и Алиев на первой за год встрече Политика, 09:35
Какие показатели важны инвестору: подсказки для тех, кто ищет финансыПодписка на РБК, 09:33
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:33
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
В Уфе мужчина выбросил двухлетнюю дочь с четвертого этажа Общество, 09:20
В Находке задержали пенсионера, подравшегося со школьницей в автобусе Общество, 09:17
Сербская NIS сообщила о начале действия санкций США Политика, 09:14
Если что — «техасская перестрелка». Как составить корпоративный договорПодписка на РБК, 09:13
Ефимов рассказал о возведении нового делового комплекса в Беговом районе Город, 09:06
Сколько Овечкин забьет в новом сезоне НХЛ Спорт, 09:00
Безработица на новом минимуме. Каков реальный дефицит кадров в экономикеПодписка на РБК, 09:00