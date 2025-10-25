Над Брянской областью и Московским регионом сбили шесть беспилотников

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Силы ПВО перехватили шесть беспилотников над территорией России, сообщает Минобороны.

В период с 9:00 до 15:00 пять БПЛА уничтожили над территорией Брянской области и один дрон сбили над Московским регионом.

Также за это время на прием и выпуск самолетов приостановили в аэропорту Ухты. Ограничения были сняты спустя час.

В ночь на 25 октября над Россией перехватили 121 беспилотник, девять из них сбили над Московским регионом.

Также атаке подверглись Ростовская, Волгоградская, Брянская, Калужская, Смоленская, Белгородская, Воронежская, Ленинградская, Новгородская, Рязанская, Тамбовская, Тверская и Тульская области.