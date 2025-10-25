 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Фон дер Ляйен заявила, что Россия понимает только язык давления

Сюжет
Война санкций
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Florion Goga / Reuters)

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала оказать большее воздействие на Россию ради принуждения к переговорам по Украине. Свое высказывание она опубликовала на странице в Х.

«Давление остается единственным языком, который понимает Россия, и скоординированные санкции с нашими союзниками и друзьями имеют ключевое значение для того, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров», — заявила она.

Также она добавила, что на встрече «коалиции желающих» представители Европы обсудили необходимость укрепления противовоздушной обороны Украины.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Европа может сократить военные расходы России посредством более надежного подхода к борьбе с теневым флотом. Новый пакет санкций, который ввели против России в Европе, «не будет последним», как заявила Каллас.

Захарова пообещала «жесткие шаги» в ответ на 19-й пакет санкций ЕС
Политика
Мария Захарова

Новые санкции, как сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, будут включать снижение потолка цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель, ограничительные меры против платежной системы «Мир», запрет на транзакции с компаниями «Роснефть» и «Газпромнефть», санкции против 118 судов, которые подозреваются в транспортировке российской нефти, и др.

Россия считает западные санкции незаконными. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия жестко ответит на очередной пакет санкций Евросоюза. «Россия решительно осуждает любые нелегитимные односторонние принудительные меры. Все больше стран разделяют и поддерживают такой подход. Разумеется, с нашей стороны в ответ на очередной санкционный пакет Евросоюза последуют действенные жесткие шаги», — сказала Захарова. Кремль подчеркивал, что западные ограничения не помешают Москве достичь целей.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина
санкции ЕС Евросоюз Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен фото
Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
Материалы по теме
В Кремле пообещали ответ на санкции сообразно интересам России
Политика
Чернышенко оценил влияние санкций ЕС на туризм иностранцев в России
Политика
Экс-помощник Байдена предрек неожиданный эффект от санкций против России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Торги в выходные дни: что нужно знать начинающим инвесторам и не только #всенабиржу!, 14:10
Путин назвал «историческим» подписание конвенции ООН по кибербезопасности Политика, 14:09
Мосбиржа обсудит увеличение продолжительности торгов выходного дня Инвестиции, 13:54
В Красноярском крае 10-летнего помощника пастуха загрызли собаки Общество, 13:50
Reuters узнал о подготовке США новых санкций против России Политика, 13:47
Фон дер Ляйен заявила, что Россия понимает только язык давления Политика, 13:21
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:17
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Москве мигранты устроили массовую драку с лопатами и палками Общество, 13:15
Депутат рассказал, как увеличить пенсии за стаж до 1997 года Общество, 13:13
Жителям белгородских сел предложили уехать после удара ВСУ по плотине Политика, 13:02
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Павел Дуров приедет в Дубай и выступит на Blockchain Life 2025 Крипто, 12:51
В России разработали сценарии применения дрона «Судного дня» Общество, 12:41
В аэропорту Ухты ограничили взлет и посадку самолетов Общество, 12:35