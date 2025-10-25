Фон дер Ляйен заявила, что Россия понимает только язык давления

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Florion Goga / Reuters)

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала оказать большее воздействие на Россию ради принуждения к переговорам по Украине. Свое высказывание она опубликовала на странице в Х.

«Давление остается единственным языком, который понимает Россия, и скоординированные санкции с нашими союзниками и друзьями имеют ключевое значение для того, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров», — заявила она.

Также она добавила, что на встрече «коалиции желающих» представители Европы обсудили необходимость укрепления противовоздушной обороны Украины.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Европа может сократить военные расходы России посредством более надежного подхода к борьбе с теневым флотом. Новый пакет санкций, который ввели против России в Европе, «не будет последним», как заявила Каллас.

Новые санкции, как сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, будут включать снижение потолка цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель, ограничительные меры против платежной системы «Мир», запрет на транзакции с компаниями «Роснефть» и «Газпромнефть», санкции против 118 судов, которые подозреваются в транспортировке российской нефти, и др.

Россия считает западные санкции незаконными. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия жестко ответит на очередной пакет санкций Евросоюза. «Россия решительно осуждает любые нелегитимные односторонние принудительные меры. Все больше стран разделяют и поддерживают такой подход. Разумеется, с нашей стороны в ответ на очередной санкционный пакет Евросоюза последуют действенные жесткие шаги», — сказала Захарова. Кремль подчеркивал, что западные ограничения не помешают Москве достичь целей.