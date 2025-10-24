Захарова пообещала «жесткие шаги» в ответ на 19-й пакет санкций ЕС

Мария Захарова (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Россия жестко ответит на очередной пакет санкций Евросоюза, заявила в телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее ЕС принял 19-й пакет антироссийских санкций, включающий запрет на импорт российского СПГ, новые ограничения против нефтяных компаний, судов, банков и экспорта ряда товаров, а также ограничения на передвижение российских дипломатов.

«Россия решительно осуждает любые нелегитимные односторонние принудительные меры. Все больше стран разделяют и поддерживают такой подход. Разумеется, с нашей стороны в ответ на очередной санкционный пакет Евросоюза последуют действенные жесткие шаги», — сказала Захарова.

По ее словам, меры ЕС не повлияют существенно на Россию, но сами страны объединения понесут от них ущерб. Захарова отметила, что Брюссель, распространяя санкции на компании из третьих стран, фактически изолирует себя и пытается навязать другим свои правила. Дипломат также раскритиковала запрет на туристические услуги в России как ограничение свободы граждан ЕС.

Страны Евросоюза одобрили 19-й пакет антироссийских санкций 22 октября, на следующий день мера вступила в силу. Среди компаний, попавших под ограничения, — Альфа-банк, МТС-банк, Абсолют Банк, автопроизводитель «Соллерс», зарубежные филиалы российских банков, в том числе ВТБ и «Сбера» в Белоруссии, филиал ВТБ в Казахстане, АвтоВАЗ, металлургический холдинг Evraz plc, золотодобывающую компанию «Полюс», зарегистрированную в Киргизии криптобиржу Grinex, транспортную группу FESCO и другие организации.

В пакет также вошел запрет на импорт СПГ с 2027 года, а кроме того, санкции против еще 117 судов «теневого флота», также он предполагает ограничение на поездки российских дипломатов.

Россия считает западные санкции незаконными.