Общество
0

Вильфанд сообщил о «сентябрьской» погоде на октябрьских выходных в Москве

Температурный фон на 4–6 градусов выше нормы, характерный для сентября, ожидается в Москве 25–26 октября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«В субботу днем прогнозируется 10–12 градусов, такой температурный фон на 6 градусов выше нормы и характерен для последней пятидневки сентября. В воскресенье будет 7–10 градусов, что на 4 градуса выше нормы», — отметил синоптик.

Относительно высокие температуры обусловлены тем, что Европейская Россия находится на восточной периферии циклона. Теплый воздух перемещается с юга, с восточных акваторий Средиземного моря, пояснил специалист.

По словам Вильфанда, Москва остается на периферии циклона, и давление сохраняется ниже нормы примерно на 5 мм рт. ст. Это обуславливает дожди в Москве.

Синоптик оценил прогноз Миллера об аномально холодной зиме
Общество
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Ранее Вильфанд отметил, что с середины октября до 15–20 декабря в России ожидается переход к зимнему режиму температур. К этому времени года практически не осталось регионов с комфортной и теплой погодой, если анализировать абсолютные значения температур.

Даже на юге европейской части страны, в частности в Краснодарском крае и Крыму, температура достигает всего 16–18 градусов тепла лишь в послеполуденные часы.

Специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в последней декаде октября в Москве не ожидаются снег и мороз. При этом дожди будут наблюдаться почти ежедневно.

Полина Минаева
Погода Роман Вильфанд Москва
Роман Вильфанд
Роман Вильфанд
ученый, метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России
13 июня 1948 года
