Вильфанд сообщил о «сентябрьской» погоде на октябрьских выходных в Москве
Температурный фон на 4–6 градусов выше нормы, характерный для сентября, ожидается в Москве 25–26 октября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.
«В субботу днем прогнозируется 10–12 градусов, такой температурный фон на 6 градусов выше нормы и характерен для последней пятидневки сентября. В воскресенье будет 7–10 градусов, что на 4 градуса выше нормы», — отметил синоптик.
Относительно высокие температуры обусловлены тем, что Европейская Россия находится на восточной периферии циклона. Теплый воздух перемещается с юга, с восточных акваторий Средиземного моря, пояснил специалист.
По словам Вильфанда, Москва остается на периферии циклона, и давление сохраняется ниже нормы примерно на 5 мм рт. ст. Это обуславливает дожди в Москве.
Ранее Вильфанд отметил, что с середины октября до 15–20 декабря в России ожидается переход к зимнему режиму температур. К этому времени года практически не осталось регионов с комфортной и теплой погодой, если анализировать абсолютные значения температур.
Даже на юге европейской части страны, в частности в Краснодарском крае и Крыму, температура достигает всего 16–18 градусов тепла лишь в послеполуденные часы.
Специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в последней декаде октября в Москве не ожидаются снег и мороз. При этом дожди будут наблюдаться почти ежедневно.
