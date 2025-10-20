Москвичам не пообещали снег и мороз в октябре

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве в последней декаде октября не ожидаются снег и мороз, сообщила специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. При этом осадки будут наблюдаться почти ежедневно, наиболее интенсивные дожди прогнозируются к концу недели.

Причиной осадков станет глубокий циклон с центром над югом Скандинавии. Он также принесет потепление - дневная температура воздуха вновь поднимется до +10°C, а среднесуточная температура будет выше нормы на несколько градусов.

Наступившая неделя в Москве ожидается «по-октябрьски ненастной и относительно теплой», рассказывал ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В Центральной России заморозков, снега и гололедицы в ближайшее время тоже не ожидается, в регионе сохранится относительно теплая погода.