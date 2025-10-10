 Перейти к основному контенту
Синоптик оценил прогноз Миллера об аномально холодной зиме

Тишковец: вероятность прогноза «Газпрома» об аномально холодной зиме не выше 14%
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Прогноз об аномально холодной зиме вероятен не более, чем на 14%, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер поделился прогнозом, что в ближайшее время температура на территории России может опуститься до минус 25 градусов на территориях от Мурманской области до Краснодарского края.

По словам Тишковца, на большей части страны предстоящая зима, вероятнее всего, будет на 1–4 градуса теплее климатической нормы, а количество осадков — около нормы или с небольшим превышением.

В столичном регионе температура превысит норму на 2,5–3 градуса, а наступление метеорологической зимы с устойчивым формированием снежного покрова наступит во второй половине ноября, уточнил Тишковец. «Переобуть автомобили на зимние автошины необходимо планировать в начале ноября, до 3–4 числа», — добавил он.

Синоптики спрогнозировали дождь в Москве и предупредили о циклоне
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на 60% территории России уже установился снежный покров, а первый снег в Москве может выпасть уже в октябре.

