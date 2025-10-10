Синоптик оценил прогноз Миллера об аномально холодной зиме
Прогноз об аномально холодной зиме вероятен не более, чем на 14%, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер поделился прогнозом, что в ближайшее время температура на территории России может опуститься до минус 25 градусов на территориях от Мурманской области до Краснодарского края.
По словам Тишковца, на большей части страны предстоящая зима, вероятнее всего, будет на 1–4 градуса теплее климатической нормы, а количество осадков — около нормы или с небольшим превышением.
В столичном регионе температура превысит норму на 2,5–3 градуса, а наступление метеорологической зимы с устойчивым формированием снежного покрова наступит во второй половине ноября, уточнил Тишковец. «Переобуть автомобили на зимние автошины необходимо планировать в начале ноября, до 3–4 числа», — добавил он.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на 60% территории России уже установился снежный покров, а первый снег в Москве может выпасть уже в октябре.
Читайте РБК в Telegram.
Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС
Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России
Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте
У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»
Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico
Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов