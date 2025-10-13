 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В «ЛизаАлерт» назвали, когда вырастут шансы найти семью Усольцевых

«ЛизаАлерт»: шансы найти семью Усольцевых после схода снега будут выше
Фото: ДПСО «ЛизаАлерт» Красноярского края
Фото: ДПСО «ЛизаАлерт» Красноярского края

Шансы найти семью Усольцевых, пропавшую в Красноярском крае, вырастут после схода снежного покрова, заявил ТАСС председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

«Потому что даже все, что прочесано, а мы прошли пешком больше 4 600 км на месте, прочесано по глубокому снегу. В глубоком снегу можно легко что-то пропустить, несмотря на повышенное внимание, условия, которые мы пытаемся соблюдать», — объяснил он.

Волонтерам осталось проверить каменную осыпь — свыше 2,5 км в одну сторону и 1,5 км в другую. «То есть это вертикально расположенные камни. Некоторые стоят устойчиво, некоторые стоят неустойчиво. Между ними огромные щели. Сверху они покрыты снегом и коркой льда. И между всеми камнями необходимо совершать вот эту самую проверку», — указал Сергеев и уточнил, что даже хорошо подготовленная группа поисковиков может преодолеть в таких условиях не более 300 м в час. А значит, продолжил он, поисковым отрядам «потребуется большое количество хорошо подготовленных ребят».

Массовые поиски пропавшей семьи Усольцевых прекратят
Общество
Фото:ДПСО «ЛизаАлерт» Красноярского края

«ЛизаАлерт» объявила о завершении этапа массовых поисковых работ с участием обычных волонтеров с 13 октября. Решение связано с возросшими рисками, ухудшением погоды и труднодоступностью местности. Теперь к работе допускаются только спасатели с альпинистской подготовкой, специальным снаряжением и навыками ночевки в горах. Для их безопасности к поискам будут привлекаться вооруженные группы.

За время операции в ней приняли участие более 1550 человек из девяти регионов, которые суммарно преодолели более 4500 км.

Семья Усольцевых — Ирина, Сергей и их пятилетняя дочь Арина — отправилась в поход в урочище Буратинка 28 сентября без регистрации в МЧС и вскоре перестала выходить на связь. Последний раз сигнал телефона главы семьи был зафиксирован 9 октября примерно в 7 км от поселка Кутурчин, где поиски и были сосредоточены.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
«Лиза Алерт» Красноярский край
