Мошенники стали выманивать данные под видом заключения договоров на тепло

«РИА Новости»: мошенники выдают себя за сотрудников теплоснабжающих компаний
Телефонные мошенники стали выманивать персональные данные граждан, выдавая себя за сотрудников теплоснабжающих компаний, передает «РИА Новости».

Как пишет агентство, мошенники предлагают жертвам заключить договор на поставку тепловой энергии, таким образом получая паспортные и иные персональные данные людей.

Обладая подобной информацией, злоумышленники могут получить доступ к кредитной истории жертвы, данным о ее работе и аккаунту на «Госуслугах».

Кибермошенники придумали схему обмана владельцев доменных имен
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В мае зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил, что россияне начали получать фальшивые электронные письма с уведомлением о графике отключения горячей воды, содержащие фишинговые ссылки. Через эти ссылки мошенники крадут персональные и банковские данные. Проверить график отключений можно через официальные ресурсы: сайты управляющих компаний, местных администраций, «Госуслуги» и информационные стенды в подъездах.

