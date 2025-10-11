 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Волгограде обследуют поврежденные после атаки БПЛА дома

В Волгограде начали обследование домов и школ, поврежденных при атаке ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине

В Красноармейском районе Волгограда приступили к обследованию домов и зданий, получивших повреждения при падении обломков беспилотников, сообщила мэрия города в телеграм-канале.

«Организовано обследование жилых и социальных объектов <...> Работы по восстановлению окон планируется провести в кратчайшие сроки», — сказано в публикации.

Жителям пострадавших домов предложили разместиться в ПВР, организованном в близлежащей гостинице. Также волгоградцы, у которых были повреждены окна в квартирах, смогут обратиться за материальной помощью в городской департамент по жилищным и социальным вопросам.

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты
Политика
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Как ранее сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в результате массированной атаки дронов были повреждены три многоквартирных дома, а также школа и детский сад. При падении обломков БПЛА пенсионер был ранен осколками оконного стекла, его жизни ничего не угрожает.

По данным Минобороны, силы ПВО за ночь сбили 42 беспилотника над шестью регионами России. Из них 19 дронов были перехвачены над Волгоградской областью.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

