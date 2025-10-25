Три российских аэропорта приостановили прием и отправку рейсов

В аэропортах Волгограда, Геленджика и Ярославля ввели временные ограничения на приме и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул он.

Вечером 24 октября аналогичные меры ввели в аэропорту Калуги. На момент публикации они продолжают действовать.

В предыдущий раз ограничения в аэропортах Волгограда и Геленджика также вводили 24 октября.

Ограничительные меры вводят на фоне угрозы атак беспилотников. В ночь на 25 октября о перехвате шести дронов на подлете к Москве сообщил мэр города Сергей Собянин. Также об уничтожении нескольких беспилотников писал в телеграм-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Не менее четырех дронов перехватили над одним районом и одним городским округом Воронежской области, сообщал губернатор региона Александр Гусев.