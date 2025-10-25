На подлете к Москве сбили седьмой за ночь дрон
Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву, заявил столичный мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.
До этого Собянин сообщил о шести сбитых на подлете к Москве беспилотниках.
Предыдущей ночью и утром 24 октября над Московским регионом в общей сложности сбили четыре дрона, отчитывалось Минобороны. Один беспилотник залетел в квартиру на 14-м этаже дома в Красногорске, пострадали пятеро, в том числе ребенок.
Троих взрослых госпитализировали с черепно-мозговыми травмами, переломами и осколочными ранениями, ребенка с вывихом колена и легкими травмами голени отвезли в Центр им. Рошаля. Директор центра Наталья Шаповаленко рассказала, что из мягких тканей ребенка извлекли около десятка бетонных осколков.
СК после атаки возбудил дело по статье о теракте.
