На подлете к Москве сбили седьмой за ночь дрон

Число сбитых на подлете к Москве за ночь беспилотников выросло до семи

Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву, заявил столичный мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

До этого Собянин сообщил о шести сбитых на подлете к Москве беспилотниках.

Предыдущей ночью и утром 24 октября над Московским регионом в общей сложности сбили четыре дрона, отчитывалось Минобороны. Один беспилотник залетел в квартиру на 14-м этаже дома в Красногорске, пострадали пятеро, в том числе ребенок.

Троих взрослых госпитализировали с черепно-мозговыми травмами, переломами и осколочными ранениями, ребенка с вывихом колена и легкими травмами голени отвезли в Центр им. Рошаля. Директор центра Наталья Шаповаленко рассказала, что из мягких тканей ребенка извлекли около десятка бетонных осколков.

СК после атаки возбудил дело по статье о теракте.