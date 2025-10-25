 Перейти к основному контенту
Атаки беспилотников на Москву⁠,
0

На подлете к Москве сбили седьмой за ночь дрон

Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Число сбитых на подлете к Москве за ночь беспилотников выросло до семи

Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву, заявил столичный мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

До этого Собянин сообщил о шести сбитых на подлете к Москве беспилотниках.

Над Ленинградской областью уничтожили несколько дронов
Политика

Предыдущей ночью и утром 24 октября над Московским регионом в общей сложности сбили четыре дрона, отчитывалось Минобороны. Один беспилотник залетел в квартиру на 14-м этаже дома в Красногорске, пострадали пятеро, в том числе ребенок.

Троих взрослых госпитализировали с черепно-мозговыми травмами, переломами и осколочными ранениями, ребенка с вывихом колена и легкими травмами голени отвезли в Центр им. Рошаля. Директор центра Наталья Шаповаленко рассказала, что из мягких тканей ребенка извлекли около десятка бетонных осколков.

СК после атаки возбудил дело по статье о теракте.

Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Глава Волгоградской области заявил об отражении массированной атаки БПЛА Политика, 06:34
Глава Воронежской области сообщил об отражении атаки дронов Политика, 06:26
Мадуро обратился к США со словами «нет войне» на английском языке Политика, 06:12
Ростовский губернатор сообщил об отражении атаки дронов в шести районах Политика, 05:57
На подлете к Москве сбили седьмой за ночь дрон Политика, 05:48
Обвиняемые в поджоге склада с помощью Киеву в Лондоне получили до 17 лет Политика, 05:35
Минздрав разработал порядок назначения БАДов пациентам Общество, 05:22
Овечкин обновил рекорд НХЛ по забитым шайбам Спорт, 05:09
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Макрон пообещал Киеву истребители Mirage и ракеты Aster Политика, 04:43
Три российских аэропорта приостановили прием и отправку рейсов Политика, 04:39
На подлете к Москве сбили четвертый за полчаса беспилотник Политика, 04:14
В Киеве прогремели взрывы Политика, 04:07
Число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до шести Политика, 03:51