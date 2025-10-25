 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Над Ленинградской областью уничтожили несколько дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

В Тосненском и Киришском районах Ленинградской области работают силы ПВО, они уничтожили несколько беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в телеграм-канале.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — добавил он. За 20 минут до сообщения о беспилотниках Дрозденко предупредил о воздушной опасности в Ленобласти.

В Санкт-Петербурге объявили опасность атаки дронов
Политика

Ранее, в 0:50 мск, МЧС Санкт-Петербурга предупредило о введении режима беспилотной опасности в городе. В ведомстве рекомендовали покинуть улицу и открытые пространства, укрыться в помещении за несущими стенами и не приближаться к окнам. Также граждан призвали не поднимать и не осматривать незнакомые предметы.

Воздушную опасность в Ленинградской области в предыдущий раз объявляли 22 октября. Режим продлился около часа. Также об угрозе атаки беспилотников в Ленинградской области МЧС предупреждало дважды 21 октября — в 10:58 мск и в 18:25 мск.

4 октября Дрозденко сообщал о перехвате семи дронов в небе над городом Кириши.

