Над Ленинградской областью уничтожили несколько дронов
В Тосненском и Киришском районах Ленинградской области работают силы ПВО, они уничтожили несколько беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в телеграм-канале.
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — добавил он. За 20 минут до сообщения о беспилотниках Дрозденко предупредил о воздушной опасности в Ленобласти.
Ранее, в 0:50 мск, МЧС Санкт-Петербурга предупредило о введении режима беспилотной опасности в городе. В ведомстве рекомендовали покинуть улицу и открытые пространства, укрыться в помещении за несущими стенами и не приближаться к окнам. Также граждан призвали не поднимать и не осматривать незнакомые предметы.
Воздушную опасность в Ленинградской области в предыдущий раз объявляли 22 октября. Режим продлился около часа. Также об угрозе атаки беспилотников в Ленинградской области МЧС предупреждало дважды 21 октября — в 10:58 мск и в 18:25 мск.
4 октября Дрозденко сообщал о перехвате семи дронов в небе над городом Кириши.
