В Санкт-Петербурге объявили опасность атаки дронов
В Санкт-Петербурге объявили опасность атаки беспилотников, сообщает МЧС по Петербургу.
«Покиньте улицу и открытые пространства. Не поднимайте и не осматривайте незнакомые предметы. Находитесь в помещении, укройтесь за несущими стенами. Не подходите к окнам», — говорится в тексте предупреждения.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил о непосредственной угрозе атаки беспилотников в Воронеже и Бутурлиновском районе.
Воздушную опасность в Ленинградской области в предыдущий раз объявляли 22 октября. Режим продлился около часа. Также об угрозе атаки беспилотников в Ленинградской области МЧС предупреждало дважды 21 октября — в 10:58 мск и в 18:25 мск.
4 октября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о перехвате семи дронов в небе над городом Кириши.
