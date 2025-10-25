В Санкт-Петербурге объявили опасность атаки дронов

В Санкт-Петербурге объявили опасность атаки беспилотников, сообщает МЧС по Петербургу.

«Покиньте улицу и открытые пространства. Не поднимайте и не осматривайте незнакомые предметы. Находитесь в помещении, укройтесь за несущими стенами. Не подходите к окнам», — говорится в тексте предупреждения.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил о непосредственной угрозе атаки беспилотников в Воронеже и Бутурлиновском районе.

Воздушную опасность в Ленинградской области в предыдущий раз объявляли 22 октября. Режим продлился около часа. Также об угрозе атаки беспилотников в Ленинградской области МЧС предупреждало дважды 21 октября — в 10:58 мск и в 18:25 мск.

4 октября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о перехвате семи дронов в небе над городом Кириши.