 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Санкт-Петербурге объявили опасность атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

В Санкт-Петербурге объявили опасность атаки беспилотников, сообщает МЧС по Петербургу.

«Покиньте улицу и открытые пространства. Не поднимайте и не осматривайте незнакомые предметы. Находитесь в помещении, укройтесь за несущими стенами. Не подходите к окнам», — говорится в тексте предупреждения.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил о непосредственной угрозе атаки беспилотников в Воронеже и Бутурлиновском районе.

Белгород подвергся массированной атаке дронов
Политика
Фото:v_v_demidov / Telegram

Воздушную опасность в Ленинградской области в предыдущий раз объявляли 22 октября. Режим продлился около часа. Также об угрозе атаки беспилотников в Ленинградской области МЧС предупреждало дважды 21 октября — в 10:58 мск и в 18:25 мск.

4 октября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о перехвате семи дронов в небе над городом Кириши.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Егор Алимов
Санкт-Петербург Воздушная тревога дроны Воронежская область Александр Гусев
Материалы по теме
Белгород подвергся массированной атаке дронов
Политика
Беспилотники сбили над Калужской и Смоленской областями
Политика
На подлете к Москве сбили три беспилотника
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Роскомнадзор заблокировал крупнейший сайт об аниме и манге Политика, 01:54
Дмитриев рассказал об обсуждении обмена заключенными с США Политика, 01:16
Пентагон получил анонимное пожертвование в размере $130 млн Политика, 01:10
В Санкт-Петербурге объявили опасность атаки дронов Политика, 01:06
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
RTL узнала о перемещении части украшений из Лувра после ограбления Общество, 00:44
Дмитриев заявил о желании администрации Трампа понять позицию России Политика, 00:41
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Постпредство России назвало сложной ситуацию с финансированием УВКЧП ООН Политика, 00:16
Мэр Белгорода сообщил о строительстве новых защитных сооружений Политика, 00:14
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Литва вновь закрыла КПП на границе с Белоруссией из-за налета метеозондов Политика, 00:03
Что известно о массовых арестах в НБА Спорт, 00:02
Кто из россиян является фаворитом на турнире UFC 321 Спорт, 00:01
В ООН началось подписание Конвенции против киберпреступности Политика, 00:00