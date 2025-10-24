 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
В аэропорту Калуги приостановили полеты

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Аэропорт Калуги (Грабцево) ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметил представитель ведомства.

В предыдущий раз аэропорт Калуги вводил ограничения в 5:25 мск 24 октября. Они продлились около пяти часов. Вместе с калужским аэропортом ограничения вводили воздушные гавани Краснодара и Геленджика. В этих аэропортах ограничения уже сняли.

В Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Позже, в 9:09 мск, полеты приостановили московские аэропорты Домодедово и Жуковский. В них уже сняли ограничения.

Ограничения в аэропортах вводят на фоне угрозы атаки беспилотников. Так, мэр Москвы Сергей Собянин 24 октября сообщил, что на подлете к столице сбили три беспилотника

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Авторы
Теги
Егор Алимов
Калуга аэропорты Росавиация
