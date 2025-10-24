В аэропорту Калуги приостановили полеты
Аэропорт Калуги (Грабцево) ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметил представитель ведомства.
В предыдущий раз аэропорт Калуги вводил ограничения в 5:25 мск 24 октября. Они продлились около пяти часов. Вместе с калужским аэропортом ограничения вводили воздушные гавани Краснодара и Геленджика. В этих аэропортах ограничения уже сняли.
Позже, в 9:09 мск, полеты приостановили московские аэропорты Домодедово и Жуковский. В них уже сняли ограничения.
Ограничения в аэропортах вводят на фоне угрозы атаки беспилотников. Так, мэр Москвы Сергей Собянин 24 октября сообщил, что на подлете к столице сбили три беспилотника.
