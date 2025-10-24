 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Аэропорты Жуковский и Домодедово приостановили полеты

Военная операция на Украине
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Аэропорты Жуковский и Домодедово приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил он.

Над регионами России за час уничтожили 25 беспилотников
Политика
Фото:Минобороны России

В 9:17 мэр Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших на Москву.

Последний раз ограничения на полеты в Домодедово и Жуковском вводили 23 октября на фоне налета дронов. Тогда ограничительные меры продержались менее 15 минут.

Александра Озерова
Аэропорт Жуковский аэропорт Домодедово Росавиация аэропорты БПЛА
