Аэропорты Жуковский и Домодедово приостановили полеты
Аэропорты Жуковский и Домодедово приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил он.
В 9:17 мэр Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших на Москву.
Последний раз ограничения на полеты в Домодедово и Жуковском вводили 23 октября на фоне налета дронов. Тогда ограничительные меры продержались менее 15 минут.
