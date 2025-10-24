Аэропорты Жуковский и Домодедово приостановили полеты

Фото: Никита Попов / РБК

Аэропорты Жуковский и Домодедово приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил он.

В 9:17 мэр Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших на Москву.

Последний раз ограничения на полеты в Домодедово и Жуковском вводили 23 октября на фоне налета дронов. Тогда ограничительные меры продержались менее 15 минут.