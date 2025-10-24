 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Глава Красногорска навестил в больнице пострадавших от БПЛА. Видео

Появились кадры с пострадавшими в больнице при атаке БПЛА в Красногорске
Сюжет
Военная операция на Украине

Глава Красногорска навестил в больнице пострадавших от БПЛА. Видео
Video

Глава городского округа Красногорск в Подмосковье Дмитрий Волков опубликовал видео своего визита к госпитализированным после прилета БПЛА местным жителям. При атаке дрона в ночь на пятницу, 24 октября, пострадали 5 человек включая ребенка. Троих взрослых доставили в Красногорскую городскую больницу № 1, ребенка — в Центр им. Рошаля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что у взрослых диагностированы черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения, у ребенка — вывих колена и легкие травмы голени.

«Навестил маленького Богдана: рядом с ним в палате его бабушка. Настоящий боец — держится стойко, уже думает об уроках», — написал под опубликованным роликом Волков.

По словам главы округа, все пострадавшие в сознании, врачи оказывают помощь в полном объеме.

Восемь дачных домов пострадали после падения обломков БПЛА на Кубани
Политика
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

«Обязательно поможем всем, в том числе с предоставлением временного жилья и ремонтом», — добавил Волков.

Инцидент с дроном произошел в ЖК «Изумрудные холмы» на бульваре Космонавтов в Красногорске. По информации местных властей, беспилотник залетел в квартиру на 14-м этаже.

Читайте РБК в Telegram.

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Денис Малышев
Красногорск Андрей Воробьев БПЛА пострадавшие
Материалы по теме
Оперштаб развернули в Красногорске после удара БПЛА по жилому дому
Политика
На территории Казахстана взорвался БПЛА «неизвестного происхождения»
Политика
Военные сбили БПЛА над одним из районов Ростовской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 94,39 (-0,37) Инвестиции, 09:36 Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 81,27 (-0,39) Инвестиции, 09:36
В Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты Политика, 10:45
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Как цифровые продукты стали драйверами роста МСП Отрасли, 10:42
Какие отечественные облачные сервисы востребованы сегодня Отрасли, 10:41
Почему российский рынок новостроек снова растет Отрасли, 10:38
В недвижимости появилось динамическое ценообразование. Как оно работает Недвижимость, 10:38
Как меняется рынок майнинга в России Отрасли, 10:36
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Глава Красногорска навестил в больнице пострадавших от БПЛА. Видео Политика, 10:35
Бизнес на природе: как будут работать предприниматели в заповедниках Дискуссионный клуб, 10:33
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Двойник на станции: как цифровые копии предприятий меняют энергетику Отрасли, 10:27
Джобс и «ошибка выжившего»: почему не стоит верить историям бизнес-успеха Образование, 10:27
Умер чемпион Высшей лиги КВН Павел Козмопулос Общество, 10:24
Акции «Группы Позитив» выросли на новости о возможном разделении бизнеса Инвестиции, 10:20