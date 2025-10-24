Глава Красногорска навестил в больнице пострадавших от БПЛА. Видео

Появились кадры с пострадавшими в больнице при атаке БПЛА в Красногорске

Глава городского округа Красногорск в Подмосковье Дмитрий Волков опубликовал видео своего визита к госпитализированным после прилета БПЛА местным жителям. При атаке дрона в ночь на пятницу, 24 октября, пострадали 5 человек включая ребенка. Троих взрослых доставили в Красногорскую городскую больницу № 1, ребенка — в Центр им. Рошаля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что у взрослых диагностированы черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения, у ребенка — вывих колена и легкие травмы голени.

«Навестил маленького Богдана: рядом с ним в палате его бабушка. Настоящий боец — держится стойко, уже думает об уроках», — написал под опубликованным роликом Волков.

По словам главы округа, все пострадавшие в сознании, врачи оказывают помощь в полном объеме.

«Обязательно поможем всем, в том числе с предоставлением временного жилья и ремонтом», — добавил Волков.

Инцидент с дроном произошел в ЖК «Изумрудные холмы» на бульваре Космонавтов в Красногорске. По информации местных властей, беспилотник залетел в квартиру на 14-м этаже.