Один пострадавший при атаке дрона в Красногорске находится в реанимации

Один пострадавший в результате атаки БПЛА в Красногорске сейчас находится в реанимации, сообщил главный врач красногорской больницы Бутай Бутаев в пятницу. Его цитирует телеграм-канал медучреждения.

По словам главврача, еще трое пострадавших в удовлетворительном состоянии и проходят лечение в профильных отделениях. С пациентами также работает психолог.

Для оперативной координации медпомощи в красногорскую больницу прибыл министр здравоохранения Помосковья Максим Забелин.

Утром 24 октября дрон залетел в квартиру в Красногорске и взорвался. Пострадали пять человек. Возбуждено уголовное дело по п. «а, в» ч.2 ст. 205 УК (террористический акт).

Фото: vorobiev_live / Telegram Фото: vdv_volkov / Telegram Фото: vorobiev_live / Telegram Фото: vorobiev_live / Telegram Фото: vorobiev_live / Telegram Фото: vorobiev_live / Telegram Фото: vdv_volkov / Telegram

Из пяти пострадавших четверо взрослых находятся в красногорской больнице и один ребенок — в Детском научно-клиническом центрк им. Л.М.Рошаля.

Как сообщил глава городского округа Дмитрий Волков, пострадавший мальчик 2017 года рождения «уже думает об уроках».

Пострадавшим при атаке беспилотника в Красногорске власти предоставят временное жилье, а также помогут с ремонтом.