 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Атаки беспилотников на Москву⁠,
0

Один пострадавший при атаке дрона в Красногорске находится в реанимации

Сюжет
Атаки беспилотников на Москву

Один пострадавший в результате атаки БПЛА в Красногорске сейчас находится в реанимации, сообщил главный врач красногорской больницы Бутай Бутаев в пятницу. Его цитирует телеграм-канал медучреждения.

По словам главврача, еще трое пострадавших в удовлетворительном состоянии и проходят лечение в профильных отделениях. С пациентами также работает психолог.

Для оперативной координации медпомощи в красногорскую больницу прибыл министр здравоохранения Помосковья Максим Забелин.

Утром 24 октября дрон залетел в квартиру в Красногорске и взорвался. Пострадали пять человек. Возбуждено уголовное дело по п. «а, в» ч.2 ст. 205 УК (террористический акт).

Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vdv_volkov / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vdv_volkov / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vdv_volkov / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vdv_volkov / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vdv_volkov / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vdv_volkov / Telegram

Из пяти пострадавших четверо взрослых находятся в красногорской больнице и один ребенок — в Детском научно-клиническом центрк им. Л.М.Рошаля.

Как сообщил глава городского округа Дмитрий Волков, пострадавший мальчик 2017 года рождения «уже думает об уроках».

Пострадавшим при атаке беспилотника в Красногорске власти предоставят временное жилье, а также помогут с ремонтом.

Читайте РБК в Telegram.

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Красногорск Подмосковье реанимация беспилотники
Материалы по теме
СК возбудил дело о теракте после атаки дрона на жилой дом в Красногорске
Политика
Власти сообщили о состоянии раненного при взрыве в Красногорске ребенка
Общество
Кадры с места взрыва в Красногорске. Репортаж РБК
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 94,39 (-0,37) Инвестиции, 09:36 Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 81,27 (-0,39) Инвестиции, 09:36
WSJ узнала, почему Трамп передумал наказывать Китай за российскую нефть Политика, 12:17
Экс-глава штаба Пентагона заявил о «шаге до войны с Китаем» Политика, 12:17
Почему мегаполису важен производственный потенциал Отрасли, 12:12
РЕПО для бизнеса: как заставить деньги компании работать #всенабиржу!, 12:04
Как Московской бирже удалось оптимизировать цифровые процессы РБК Компании, 12:00
Семьям погибших при взрывах в Копейске выплатят 10 млн руб. Общество, 12:00
Дорого не значит плохо. Как узнать, за что в реальности платят клиентыПодписка на РБК, 12:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Что известно о взявшей второе золото на ЧМ гимнастке Мельниковой 11:53
Москва расширила испытания беспилотных трамваев на новые маршруты Город, 11:52
«Цифра» едет за границу: как развивается российский ИТ-экспорт Национальные проекты, 11:51
Турецкий суд отклонил иск о роспуске руководства оппозиционной партии Политика, 11:51
В федерации альпинизма сообщили о судьбе застрявших в Гималаях россиянах Спорт, 11:45
Консул заявил о тревожном числе депортированных из Таиланда россиян Общество, 11:43
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42