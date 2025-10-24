Один пострадавший при атаке дрона в Красногорске находится в реанимации
Один пострадавший в результате атаки БПЛА в Красногорске сейчас находится в реанимации, сообщил главный врач красногорской больницы Бутай Бутаев в пятницу. Его цитирует телеграм-канал медучреждения.
По словам главврача, еще трое пострадавших в удовлетворительном состоянии и проходят лечение в профильных отделениях. С пациентами также работает психолог.
Для оперативной координации медпомощи в красногорскую больницу прибыл министр здравоохранения Помосковья Максим Забелин.
Утром 24 октября дрон залетел в квартиру в Красногорске и взорвался. Пострадали пять человек. Возбуждено уголовное дело по п. «а, в» ч.2 ст. 205 УК (террористический акт).
Из пяти пострадавших четверо взрослых находятся в красногорской больнице и один ребенок — в Детском научно-клиническом центрк им. Л.М.Рошаля.
Как сообщил глава городского округа Дмитрий Волков, пострадавший мальчик 2017 года рождения «уже думает об уроках».
Пострадавшим при атаке беспилотника в Красногорске власти предоставят временное жилье, а также помогут с ремонтом.
Читайте РБК в Telegram.
РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва
Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России
Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»
Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей
Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо
В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов