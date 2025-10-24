 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Красногорске дрон залетел в квартиру многоэтажки

Губернатор Воробьев: в Красногорске дрон залетел в квартиру многоэтажки
Сюжет
Военная операция на Украине
В результате атаки пострадали пять человек, в том числе ребенок, уточнил губернатор Андрей Воробьев. Четверо из них госпитализированы

В Красногорске в результате атаки БПЛА поврежден жилой дом на бульваре Космонавтов, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

По его словам, беспилотник залетел в квартиру на 14-м этаже.

В результате атаки пострадали пять человек, в том числе ребенок. Четверо госпитализированы.

Взрыв прогремел в жилом доме в Красногорске
Общество

Трое взрослых получили черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения, их доставили в Красногорскую городскую больницу № 1. У ребенка — вывих колена и легкие травмы голени, его отвезли в Центр им. Рошаля, уточнил губернатор.

Воробьев пообещал оказать пострадавшим и их семьям всю необходимую поддержку.

«РИА Новости» и ТАСС ранее сообщили о взрыве в жилом доме в Красногорске. По данным первого агентства, он прогремел в ЖК «Изумрудные холмы». Из дома самостоятельно эвакуировались 70 человек.

