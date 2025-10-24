В Красногорске дрон залетел в квартиру многоэтажки
В Красногорске в результате атаки БПЛА поврежден жилой дом на бульваре Космонавтов, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
По его словам, беспилотник залетел в квартиру на 14-м этаже.
В результате атаки пострадали пять человек, в том числе ребенок. Четверо госпитализированы.
Трое взрослых получили черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения, их доставили в Красногорскую городскую больницу № 1. У ребенка — вывих колена и легкие травмы голени, его отвезли в Центр им. Рошаля, уточнил губернатор.
Воробьев пообещал оказать пострадавшим и их семьям всю необходимую поддержку.
«РИА Новости» и ТАСС ранее сообщили о взрыве в жилом доме в Красногорске. По данным первого агентства, он прогремел в ЖК «Изумрудные холмы». Из дома самостоятельно эвакуировались 70 человек.
