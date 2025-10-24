Глава Крыма назвал дату отмены лимитов по продаже топлива на 270 АЗС
Лимиты на продажу топлива в Крыму снимут с 26 октября на 270 автозаправочных станциях, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.
«С 9:00 26 октября на территории Республики Крым будут работать 270 автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже без ограничений и лимитов», — написал в посте Аксенов.
В конце сентября Аксенов объяснил, что перебои с топливом в Крыму стали следствием снижения объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России.
Чуть позже в том же месяце было принято решение зафиксировать стоимость топлива на месяц, например, АИ-92 — не выше 70 руб. за литр, а также ограничить объем продажи топлива — не более 30 л в одни руки.
Уже 1 октября Аксенов сообщил, что ограничение объемов составит не более 20 л в одни руки один раз в сутки. Примерно в середине месяца глава Крыма отметил, что с 20 октября в Крыму будут работать 130 автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже, а норматив увеличится до 30 л в одни руки в сутки.
Читайте РБК в Telegram.
WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа
Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти
WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси
Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»
Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину
Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов