Общество
0

Глава Крыма назвал дату отмены лимитов по продаже топлива на 270 АЗС

Аксенов: с 26 октября лимиты на продажу топлива снимут на 270 заправках Крыма
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Лимиты на продажу топлива в Крыму снимут с 26 октября на 270 автозаправочных станциях, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

«С 9:00 26 октября на территории Республики Крым будут работать 270 автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже без ограничений и лимитов», — написал в посте Аксенов.

В Крыму увеличат лимит выдачи бензина на АЗС до 30 литров в одни руки
Общество
Фото:Павел Селезнев / NEWS.ru / Global Look Press

В конце сентября Аксенов объяснил, что перебои с топливом в Крыму стали следствием снижения объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России.

Чуть позже в том же месяце было принято решение зафиксировать стоимость топлива на месяц, например, АИ-92 — не выше 70 руб. за литр, а также ограничить объем продажи топлива — не более 30 л в одни руки.

Уже 1 октября Аксенов сообщил, что ограничение объемов составит не более 20 л в одни руки один раз в сутки. Примерно в середине месяца глава Крыма отметил, что с 20 октября в Крыму будут работать 130 автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже, а норматив увеличится до 30 л в одни руки в сутки.

