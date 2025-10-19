В Крыму увеличат лимит выдачи бензина на АЗС до 30 литров в одни руки

Фото: Павел Селезнев / NEWS.ru / Global Look Press

В Республике Крым с 20 октября до 30 литров в сутки увеличат выдачу в одни руки бензина на автозаправочных станциях (АЗС), сообщает глава региона Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Кроме того, с 20 октября в республике будут работать 134 АЗС, на которых топливо имеется в свободной продаже.

Аксенов подчеркнул, что региональные власти согласовали с федеральными мероприятия по урегулированию ситуации с наличием автомобильного топлива на АЗС.

В начале октября Аксенов сообщил об ограничении объема продажи топлива — не более 20 литров в одни руки в сутки за раз. Он тогда подчеркнул, что меры властей «пока не позволяют полностью выровнять ситуацию с наличием необходимого объема автомобильного топлива на АЗС Крыма». Общественный транспорт, социальные объекты, коммунальные и экстренные службы при этом обеспечиваются в полной мере.