Военная операция на Украине⁠,
0

Фарадж описал мнение Трампа словами «считает, Путин выставил его дураком»

Фарадж: Трамп считает, что Путин выставил его дураком
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Найджел Фарадж
Найджел Фарадж (Фото: Jack Taylor / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп считает, что российский лидер Владимир Путин «выставил его дураком», заявил лидер правой партии Великобритании Reform UK Найджел Фарадж в интервью Bloomberg.

«Он [Трамп] оказывает огромное давление [на Путина]. Думаю, Трамп считает, что Путин выставил его дураком», — сказал Фарадж, отвечая на вопрос, почему американский президент не оказал на российского президента «большего давления».

По словам Фараджа, он надеялся, что усилия Трампа помогут России и Украине достичь компромисса, в пример британский политик привел недавнее перемирие между Израилем и ХАМАС. «Очевидно, этого не произойдет. Очевидно, что Путин — очень плохой парень. Всё просто», — сказал он.

Отвечая на вопрос о «слишком мягком» отношении Reform UK к России, Фарадж сказал, что такое мнение является абсурдом. «15 лет назад я, возможно, сказал, что восхищаюсь Путиным как политиком, но не как человеком», — указал он.

Фарадж напомнил, что, выступая в Европарламенте в 2014 году, предсказал боевые действия на Украине. Он также сказал, что с большой осторожностью отнесся бы к отправке британских войск на Украину, и добавил, что, как и Трамп, не является «подстрекателем войны». Американский лидер ранее исключал, что американские военные будут участвовать в конфликте на Украине.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа
Политика
Фото:Drew Angerer / Getty Images

16 октября Трамп и Путин во время телефонного разговора договорились провести встречу в Будапеште, точная дата не называлась. Позже состоялась беседа главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Спустя несколько дней Трамп сообщил об отмене встречи с Путиным. «Мне просто показалось, что это неправильно. Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться», — сказал он.

Путин выразил мнение, что встреча перенесена, а не отменена. Он отметил, что было бы ошибкой устраивать ее без должной подготовки, «так как она бы не принесла ожидаемых результатов».

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Персоны
Софья Полковникова
Найджел Фарадж Дональд Трамп Владимир Путин
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
