Фарадж описал мнение Трампа словами «считает, Путин выставил его дураком»

Найджел Фарадж (Фото: Jack Taylor / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп считает, что российский лидер Владимир Путин «выставил его дураком», заявил лидер правой партии Великобритании Reform UK Найджел Фарадж в интервью Bloomberg.

«Он [Трамп] оказывает огромное давление [на Путина]. Думаю, Трамп считает, что Путин выставил его дураком», — сказал Фарадж, отвечая на вопрос, почему американский президент не оказал на российского президента «большего давления».

По словам Фараджа, он надеялся, что усилия Трампа помогут России и Украине достичь компромисса, в пример британский политик привел недавнее перемирие между Израилем и ХАМАС. «Очевидно, этого не произойдет. Очевидно, что Путин — очень плохой парень. Всё просто», — сказал он.

Отвечая на вопрос о «слишком мягком» отношении Reform UK к России, Фарадж сказал, что такое мнение является абсурдом. «15 лет назад я, возможно, сказал, что восхищаюсь Путиным как политиком, но не как человеком», — указал он.

Фарадж напомнил, что, выступая в Европарламенте в 2014 году, предсказал боевые действия на Украине. Он также сказал, что с большой осторожностью отнесся бы к отправке британских войск на Украину, и добавил, что, как и Трамп, не является «подстрекателем войны». Американский лидер ранее исключал, что американские военные будут участвовать в конфликте на Украине.

16 октября Трамп и Путин во время телефонного разговора договорились провести встречу в Будапеште, точная дата не называлась. Позже состоялась беседа главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Спустя несколько дней Трамп сообщил об отмене встречи с Путиным. «Мне просто показалось, что это неправильно. Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться», — сказал он.

Путин выразил мнение, что встреча перенесена, а не отменена. Он отметил, что было бы ошибкой устраивать ее без должной подготовки, «так как она бы не принесла ожидаемых результатов».