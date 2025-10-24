Фарадж описал мнение Трампа словами «считает, Путин выставил его дураком»
Президент США Дональд Трамп считает, что российский лидер Владимир Путин «выставил его дураком», заявил лидер правой партии Великобритании Reform UK Найджел Фарадж в интервью Bloomberg.
«Он [Трамп] оказывает огромное давление [на Путина]. Думаю, Трамп считает, что Путин выставил его дураком», — сказал Фарадж, отвечая на вопрос, почему американский президент не оказал на российского президента «большего давления».
По словам Фараджа, он надеялся, что усилия Трампа помогут России и Украине достичь компромисса, в пример британский политик привел недавнее перемирие между Израилем и ХАМАС. «Очевидно, этого не произойдет. Очевидно, что Путин — очень плохой парень. Всё просто», — сказал он.
Отвечая на вопрос о «слишком мягком» отношении Reform UK к России, Фарадж сказал, что такое мнение является абсурдом. «15 лет назад я, возможно, сказал, что восхищаюсь Путиным как политиком, но не как человеком», — указал он.
Фарадж напомнил, что, выступая в Европарламенте в 2014 году, предсказал боевые действия на Украине. Он также сказал, что с большой осторожностью отнесся бы к отправке британских войск на Украину, и добавил, что, как и Трамп, не является «подстрекателем войны». Американский лидер ранее исключал, что американские военные будут участвовать в конфликте на Украине.
16 октября Трамп и Путин во время телефонного разговора договорились провести встречу в Будапеште, точная дата не называлась. Позже состоялась беседа главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Спустя несколько дней Трамп сообщил об отмене встречи с Путиным. «Мне просто показалось, что это неправильно. Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться», — сказал он.
Путин выразил мнение, что встреча перенесена, а не отменена. Он отметил, что было бы ошибкой устраивать ее без должной подготовки, «так как она бы не принесла ожидаемых результатов».
