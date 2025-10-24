Набиуллина отказалась говорить о задержании главы АСВ

Андрей Мельников (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не готова комментировать тему задержания генерального директора государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» Андрея Мельникова по делу о хищении. Ее слова передает корреспондент РБК.

«Не готова комментировать», — сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

Лефортовский суд Москвы 21 октября арестовал Мельникова на два месяца. Ему предъявили обвинение в хищении около 4 млрд руб. при эксплуатации аквапарка «Аквамир» в Новосибирске. По словам источника РБК, знакомых с ходом расследования, летом против него дал показания его бывший заместитель.

По этому делу обвиняемым проходит еще один заместитель главы АСВ — Александр Попелюх. Дело связано с банкротством строительной компании «ВДТ Строй». Она была признана банкротом в 2020 году и имела задолженность перед Межтопэнергобанком, что привело к тому, что построенный компанией аквапарк «Аквамир» в Новосибирске был передан банку в качестве залога. Он находился под конкурсным управлением АСВ. Часть доходов от эксплуатации аквапарка и сдачи помещений в аренду шли к Попелюху, считает следствие.

Мельников много лет работает в АСВ. Со времени создания агентства в 2004 году и до 2016-го он был заместителем генерального директора, курировал вопросы страхования вкладов, а также работу АНО «Фонд защиты вкладчиков» (с 2014 года). После этого последовал трехлетний перерыв, а в июле 2019-го Мельников вернулся в АСВ в должности первого заместителя гендиректора Юрия Исаева. В январе 2022 года он возглавил агентство.