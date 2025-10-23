ФСБ задержала главу АСВ Андрея Мельникова

Глава Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников был в среду задержан и доставлен в следственный отдел ФСБ для дачи показаний

Андрей Мельников (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

В Москве сотрудники силовых ведомств, в том числе ФСБ, задержали руководителя Агентства по страхованию вкладов Андрея Мельникова. Об этом РБК сообщили два источника, знакомых с ходом расследования. По их данным, руководитель агентства был задержан в среду, 22 октября.

По словам одного из собеседников, чиновник был задержан после того, как летом на него дал показания бывший заместитель главы АСВ Александр Попелюх, ранее арестованный по делу о мошенничестве.

Сразу после задержания Мельников был доставлен в следственный отдел ФСБ для дачи показаний, добавил источник.

О том, что с Мельниковым проводятся следственные действия, также сообщил «Интерфакс».

РБК направил запрос в АСВ. Мельников на звонки РБК не ответил.

Попелюх был задержан в октябре прошлого года. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По данным источников РБК, претензии у силовиков к Попелюху возникли по делу о банкротстве строительной компании «ВДТ Строй». Компания была признана банкротом в 2020 году, у нее имелась задолженность перед Межтопэнергобанком, это привело к тому, что построенный компанией аквапарк «Аквамир» в Новосибирске был передан банку в качестве залога, рассказал один из собеседников. Часть доходов от эксплуатации аквапарка и сдачи помещений в аренду шли к Попелюху, заявило следствие.

В апреле этого года была задержана второй заместитель Мельникова — Ольга Долголева, курировавшая в агентстве юридические вопросы. ФСБ инкриминировала ей соучастие в мошенничестве Попелюху.

По делу Попелюха правоохранители ранее задержали еще несколько человек, среди них владелец новосибирского «РАТМ-Холдинга» Эдуард Таран (он был отправлен под домашний арест), а также Евгений Богорад, бывший руководитель сибирского филиала ФГУП «ФТ-Центр» — госкомпании при Росимуществе, занимающейся управлением федеральной недвижимостью.

Следователь ФСБ Николай Дегтярев, который вел расследование дела Попелюха, весной этого года стал заместителем главы агентства. Ранее он участвовал в оперативной разработке коррупционных схем в госкорпорации. По словам собеседников РБК, работа нового руководителя была сосредоточена на выявлении недобросовестных партнеров АСВ среди юридических фирм.

Андрей Мельников много лет работает в АСВ. Со времени создания агентства в 2004 году и до 2016-ого он был заместителем генерального директора, курировал вопросы страхования вкладов, а также работу АНО «Фонд защиты вкладчиков» (с 2014 года).

В конце 2016 года он ненадолго переехал на работу в Крым, заняв пост министра экономического развития полуострова. На этой должности он проработал год, до конца 2017 года, после чего в 2018–2019 годах был вице-президентом Ассоциации банков России.

В июле 2019-го он вернулся в агентство в должности первого заместителя генерального директора агентства Юрия Исаева. В январе 2022 года Мельников возглавил агентство.

АСВ создано в январе 2004 года на основании закона «О страховании вкладов в банках РФ». Агентство выплачивает компенсацию вкладчикам лишившихся лицензии банков за счет Фонда страхования вкладов. Для физлиц установлен лимит 1,4 млн руб. по счетам и вкладам, до 10 млн руб. по счетам-эскроу. АСВ выполняет функций временной администрации, а также конкурсного управляющего (ликвидатора) при банкротстве банков, НПФ и страховых организаций. АСВ также принимает меры по предупреждению банкротства кредитных организаций и повышению их капитализации (санация), в том числе с участием внешних инвесторов.

В интервью «Коммерсанту» в конце 2024 года Мельников говорил, что АСВ управляет ликвидационными процедурами в 302 банках и в одном банке осуществляет функции временной администрации. У этих банков них 525,7 тыс. кредиторов с суммой установленных требований 3,17 трлн руб., в том числе сумма требований агентства — 1,87 трлн руб.

Мельников говорил, что в последние годы агентство провело существенные внутренние преобразования: расходы по многим направлением сократились, была повышена эффективность реализации имущества и т.д.