Зеленский приехал в Лондон на встречу с Карлом III

Владимир Зеленский и Карл III (Фото: Aaron Chown / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Великобританию на встречу с королем Карлом III, сообщает The Guardian.

Прием состоялся в Виндзорском замке перед встречей украинского президента с премьер-министром Киром Стармером. В Лондоне также пройдет саммит «коалиции желающих», во время которого участники обсудят дальнейшие меры укрепления обороны Украины.

В частности, Стармер призовет лидеров стран-участников «усилить давление на Россию» — принять меры для изъятия российской нефти и газа с мирового рынка, завершить работу с российскими суверенными активами и увеличить объемы предоставления Украине средств дальнего радиуса действия.

Москва считает санкции Запада незаконными и осуждает поставки оружия Киеву. Президент России Владимир Путин пригрозил серьезным ответом на возможные удары дальнобойным оружием по России.

Это не первая встреча Зеленского с королем Великобритании в 2025 году — до этого она прошла в марте после саммита европейских лидеров, посвященного урегулированию конфликта России и Украины.