Военная операция на Украине⁠,
0

Британский премьер предложит дать Украине больше дальнобойного оружия

Сюжет
Военная операция на Украине
Кир Стармер
Кир Стармер (Фото: Peter Nicholls / Reuters)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в эту пятницу планирует призвать лидеров стран «коалиции желающих» «усилить давление на Россию». Об этом сообщается на сайте британского кабмина.

«Он призовет лидеров принять меры для изъятия российской нефти и газа с мирового рынка, завершить работу с российскими суверенными активами, чтобы разблокировать миллиарды фунтов стерлингов для финансирования украинской обороны, и увеличить объемы предоставления средств дальнего радиуса действия», — сказано в сообщении.

По его мнению, данные действия должны продолжить «решительную деятельность» президента США Дональда Трампа. «Этот пакет является частью сделки на сумму £1,6 млрд ($2,13 млрд), заключенной в марте между британской промышленностью и Украиной, в рамках которой будет поставлено более 5 тыс. легких многоцелевых ракет (LMM) для поддержки обороны Украины», — отмечается в сообщении.

Экс-помощник Байдена предрек неожиданный эффект от санкций против России
Политика
Фото: David McNew / Getty Images

В Лондон прибудут украинский президент Владимир Зеленский, премьер Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф, а также генсек НАТО Марк Рютте. Лидеры еще 20 государств присоединятся ко встрече по видеосвязи.

На этой неделе ЕС одобрил 19-й пакет санкций в отношении России, включающий запрет на импорт сжиженного природного газа с 2027 года, запрет на предоставление туристических услуг в России и запрет на транзакции пяти банков.

Москва считает санкции Запада незаконными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что экономика страны «функционирует под огромным количеством рестрикций» — уже выработан «определенный иммунитет».

Президент России Владимир Путин пригрозил серьезным, «если не сказать ошеломляющим», ответом на возможные удары дальнобойным оружием по России.

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

