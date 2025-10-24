Британский премьер предложит дать Украине больше дальнобойного оружия
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в эту пятницу планирует призвать лидеров стран «коалиции желающих» «усилить давление на Россию». Об этом сообщается на сайте британского кабмина.
«Он призовет лидеров принять меры для изъятия российской нефти и газа с мирового рынка, завершить работу с российскими суверенными активами, чтобы разблокировать миллиарды фунтов стерлингов для финансирования украинской обороны, и увеличить объемы предоставления средств дальнего радиуса действия», — сказано в сообщении.
По его мнению, данные действия должны продолжить «решительную деятельность» президента США Дональда Трампа. «Этот пакет является частью сделки на сумму £1,6 млрд ($2,13 млрд), заключенной в марте между британской промышленностью и Украиной, в рамках которой будет поставлено более 5 тыс. легких многоцелевых ракет (LMM) для поддержки обороны Украины», — отмечается в сообщении.
В Лондон прибудут украинский президент Владимир Зеленский, премьер Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф, а также генсек НАТО Марк Рютте. Лидеры еще 20 государств присоединятся ко встрече по видеосвязи.
На этой неделе ЕС одобрил 19-й пакет санкций в отношении России, включающий запрет на импорт сжиженного природного газа с 2027 года, запрет на предоставление туристических услуг в России и запрет на транзакции пяти банков.
Москва считает санкции Запада незаконными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что экономика страны «функционирует под огромным количеством рестрикций» — уже выработан «определенный иммунитет».
Президент России Владимир Путин пригрозил серьезным, «если не сказать ошеломляющим», ответом на возможные удары дальнобойным оружием по России.
