Минобороны сообщило о поражении предприятий ВПК Украины

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Вооруженные силы России высокоточным оружием за неделю поразили на территории Украины ряд предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), транспортных и энергетических объектов, используемых в военных целях, сообщили в Министерстве обороны. Там отметили, что удары были нанесены «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России».

«Нанесены массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ», — говорится в сводке оборонного ведомства о ходе военной операции с 18 по 24 октября 2025 года.

Кроме того, этими ударами были поражены места сборки, производства, хранения и запуска БПЛА большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, добавили в Минобороны.

Ранее в пятницу, 24 октября, ведомство опубликовало видео из передового пункта управления одного из соединений группировки «Юг», где министр обороны Андрей Белоусов осмотрел образцы военной техники, используемой в зоне боевых действий. Министру показали наземную робототехническую платформу для зарядки и транспортировки БПЛА к боевым позициям и самоходные транспортеры переднего края «типа багги».

В завершение осмотра Белоусов вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при выполнении задач в зоне военной операции.