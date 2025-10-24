 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило о поражении предприятий ВПК Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Вооруженные силы России высокоточным оружием за неделю поразили на территории Украины ряд предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), транспортных и энергетических объектов, используемых в военных целях, сообщили в Министерстве обороны. Там отметили, что удары были нанесены «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России».

«Нанесены массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ», — говорится в сводке оборонного ведомства о ходе военной операции с 18 по 24 октября 2025 года.

Кроме того, этими ударами были поражены места сборки, производства, хранения и запуска БПЛА большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, добавили в Минобороны.

Минобороны сообщило о взятии Дроновки в ДНР
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Ранее в пятницу, 24 октября, ведомство опубликовало видео из передового пункта управления одного из соединений группировки «Юг», где министр обороны Андрей Белоусов осмотрел образцы военной техники, используемой в зоне боевых действий. Министру показали наземную робототехническую платформу для зарядки и транспортировки БПЛА к боевым позициям и самоходные транспортеры переднего края «типа багги».

В завершение осмотра Белоусов вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при выполнении задач в зоне военной операции.

Читайте РБК в Telegram.

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
Минобороны ВСУ Военная операция на Украине Андрей Белоусов
Андрей Белоусов фото
Андрей Белоусов
политик, министр обороны России
17 марта 1959 года
Материалы по теме
Минобороны отчиталось о сбитых над Калугой и Московским регионом БПЛА
Политика
Минобороны показало пуски «Ярса» и «Синевы» в ходе стратегических учений
Политика
Минобороны сообщило о массированном ударе по энергетике Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 94,39 (-0,37) Инвестиции, 09:36 Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 81,27 (-0,39) Инвестиции, 09:36
Пострадавшую из-за удара БПЛА в Красногорске семью отправят в гостиницу Общество, 13:48
В Кремле пообещали ответ на санкции сообразно интересам России Политика, 13:44
Мурашко поддержал увеличение штрафов «целевикам» в медвузах Общество, 13:43
Российская гимнастка Мельникова завоевала третью медаль на ЧМ-2025 Спорт, 13:42
Суд оштрафовал Надеждина на 20 тысяч рублей Политика, 13:41
Индекс Мосбиржи вырос на решении ЦБ снизить ставку до 16,5% Инвестиции, 13:36
Как децентрализованные решения меняют финансовый сектор Отрасли, 13:33
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Центробанк снизил ключевую ставку четвертый раз подряд Финансы, 13:30
В Кремле оценили паузу в переговорах по Украине Политика, 13:27
В Непале готовятся к эвакуации застрявших на горе российских альпинистов Общество, 13:26
Лесная цифровизация: какие технологии внедряются для охраны природы Дискуссионный клуб, 13:23
Чернышенко оценил влияние санкций ЕС на туризм иностранцев в России Политика, 13:21
Минобороны сообщило о поражении предприятий ВПК Украины Политика, 13:20
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:17