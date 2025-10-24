 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Белоусову показали робоплатформу для доставки дронов в боевой зоне

Сюжет
Военная операция на Украине

Белоусову показали робоплатформу для доставки дронов в боевой зоне
Video

Во время инспекции группировки войск «Юг» министр обороны России Андрей Белоусов осмотрел разработанную военными инженерами наземную робототехническую платформу для транспортировки БПЛА, сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Платформа способна самостоятельно доставить на себе к боевым позициям несколько ударных FPV-дронов и один разведывательный беспилотник. Также она оборудована зарядными устройствами для БПЛА, что увеличивает их автономность.

«В каждом соединении группировки оборудованы цеха по сборке, восстановлению, развитию и модернизации робототехнической техники», — доложил Белоусову командующий группировкой «Юг» генерал-полковник Александр Санчик.

По его словам, универсальные робоплатформы только за октябрь перевезли на боевые позиции более 1,5 т полезных грузов.

Минобороны сообщило о взятии Дроновки в ДНР
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Минобороны опубликовало видео из передового пункта управления одного из соединений группировки, где министру показали новинки военной техники. Вместе с платформой в кадр также попали самоходные транспортеры переднего края «типа багги», изготовленные специалистами ремонтных подразделений.

В завершение осмотра Белоусов вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при выполнении задач в зоне военной операции.

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

Денис Малышев
Андрей Белоусов Минобороны группировка войск Военная операция на Украине
Андрей Белоусов фото
Андрей Белоусов
политик, министр обороны России
17 марта 1959 года
