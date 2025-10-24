Белоусову показали робоплатформу для доставки дронов в боевой зоне

Во время инспекции группировки войск «Юг» министр обороны России Андрей Белоусов осмотрел разработанную военными инженерами наземную робототехническую платформу для транспортировки БПЛА, сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Платформа способна самостоятельно доставить на себе к боевым позициям несколько ударных FPV-дронов и один разведывательный беспилотник. Также она оборудована зарядными устройствами для БПЛА, что увеличивает их автономность.

«В каждом соединении группировки оборудованы цеха по сборке, восстановлению, развитию и модернизации робототехнической техники», — доложил Белоусову командующий группировкой «Юг» генерал-полковник Александр Санчик.

По его словам, универсальные робоплатформы только за октябрь перевезли на боевые позиции более 1,5 т полезных грузов.

Минобороны опубликовало видео из передового пункта управления одного из соединений группировки, где министру показали новинки военной техники. Вместе с платформой в кадр также попали самоходные транспортеры переднего края «типа багги», изготовленные специалистами ремонтных подразделений.

В завершение осмотра Белоусов вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при выполнении задач в зоне военной операции.