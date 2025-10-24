В аэропорту Волгограда приостановили рейсы
В аэропорту Волгограда приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, подчеркнул он.
Российские аэропорты приостанавливают полеты в связи в атаками беспилотников.
В период с 16:00 до 20:00 мск 23 октября дежурные средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 20 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.
Утром 23 октября подразделения ПВО перехватили 32 украинских дрона за четыре часа над семью регионами России.
