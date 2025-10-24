 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В аэропорту Волгограда приостановили рейсы

Росавиация: в аэропорту Волгограда приостановили рейсы
Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Волгограда приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, подчеркнул он.

Российские аэропорты приостанавливают полеты в связи в атаками беспилотников.

Белгородский губернатор сообщил о массированной атаке дронов
Политика
Белгород

В период с 16:00 до 20:00 мск 23 октября дежурные средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 20 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.

Утром 23 октября подразделения ПВО перехватили 32 украинских дрона за четыре часа над семью регионами России.

Читайте РБК в Telegram.

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Минаева
Волгоград аэропорты ограничения
Материалы по теме
ПВО ночью сбила беспилотники над двумя районами Ростовской области
Политика
При налете беспилотников на Брянскую область пострадал подросток
Политика
В одном районе Ленинградской области объявили опасность беспилотников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 23 окт, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 23 окт, 09:39
Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину Политика, 02:58
Захарова предложила США считать помощь Киеву в «коробках с питанием» Политика, 02:42
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
В аэропорту Волгограда приостановили рейсы Политика, 02:12
ЦАХАЛ назвала ложной тревогой срабатывание сирен близ Газы Политика, 02:01
Посольство Китая в США призвало не вмешиваться в сотрудничество с Россией Политика, 01:24
Трамп пригрозил Венесуэле ударами по суше после атак с кораблей Политика, 01:05
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
В США архиепископа англиканской церкви обвинили в домогательствах Общество, 00:52
«Три раза в месяц ездил в тюрьму». Умер легендарный защитник «Торпедо» Спорт, 00:30
В Твери четыре пешехода пострадали после наезда машины на остановку Общество, 00:16
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
В России предложили начать готовиться к связи 6G Технологии и медиа, 00:01
Трамп ответил на слова Путина о неработающих санкциях Политика, 00:00