Военная операция на Украине
0

Над Белгородской областью за четыре часа сбили 20 беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В период с 16:00 до 20:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 20 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

До этого военное ведомство отчиталось о 14 дронах, уничтоженных над регионом в период с 12:00 до 16:00 мск.

Последствия атаки ВСУ в Белгородской области

Днем 23 октября губернатор Вячеслав Гладков сообщил о массированной атаке беспилотников на Белгород и Белгородский район. Вскоре он заявил о первых пострадавших, а также разрушениях в нескольких районах региона. Позднее Гладков сообщил о возросшем числе жертв налета — ранения разной степени тяжести получили 20 человек.

