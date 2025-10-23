Над Белгородской областью за четыре часа сбили 20 беспилотников
В период с 16:00 до 20:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 20 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
До этого военное ведомство отчиталось о 14 дронах, уничтоженных над регионом в период с 12:00 до 16:00 мск.
Днем 23 октября губернатор Вячеслав Гладков сообщил о массированной атаке беспилотников на Белгород и Белгородский район. Вскоре он заявил о первых пострадавших, а также разрушениях в нескольких районах региона. Позднее Гладков сообщил о возросшем числе жертв налета — ранения разной степени тяжести получили 20 человек.
