 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Белгородский губернатор сообщил о массированной атаке дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Белгород
Белгород (Фото: Антон Вергун / РИА Новости)

Белгород и Белгородский район подвергся массированной атаке беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Дорогие жители! Идет массированная атака БПЛА на Белгород и Белгородский район», — написал он, призвав к внимательности.

Гладков предупредил о перебоях с электричеством в Белгородском районе
Общество
Фото:Андрей Титов / Бизнес Online / Global Look Press

Регион регулярно сталкивается с налетами украинских дронов. Так, в ночь на 23 октября в Белгородской области в результате атаки беспилотника на легковой автомобиль погиб мирный житель. Еще два человека пострадали. 

До этого, 22 октября, дроны ударили по пяти населенным пунктам в Белгородской области. Тогда ранения получил мирный житель, а некоторые объекты инфраструктуры и автомобили оказались поврежденными. 

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Белгород Белгородская область налет атака дронов беспилотники БПЛА
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Мужчина погиб от удара FPV-дрона по автомобилю в Белгородской области
Политика
Гладков предупредил о перебоях с электричеством в Белгородском районе
Общество
Боец «Орлана» погиб при выполнении задания в Белгородской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 09:39
«Рег.решения» и Дима Бескромный представили сервисы для цифровизации МСП Отрасли, 16:19
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Названы средние цены на популярные машины с пробегом в России Авто, 16:16
В Белгородской области сотрудников военкоматов задержали за взятки Общество, 16:12
РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после перерыва в восемь лет Общество, 16:11
Путин заявил о слиянии в российском сознании образов матери и Родины Политика, 16:10
Швеция допустила оплату поставок истребителей Киеву активами России Общество, 16:05
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Попустительство опасно: как управлять токсичным топ-перформером Образование, 16:02
Еще одна страна Европы присоединится к закупке оружия для Украины у США Политика, 16:00
Каковы факторы роста крипторынка. Главное из отчета a16z Крипто, 15:54
В Роскомнадзоре назвали число заблокированных с начала года VPN-сервисов Технологии и медиа, 15:54
Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей Политика, 15:54
Лула да Силва подтвердил планы переизбраться на новый президентский срок Политика, 15:52
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47