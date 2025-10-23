Белгородский губернатор сообщил о массированной атаке дронов
Белгород
Белгород и Белгородский район подвергся массированной атаке беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«Дорогие жители! Идет массированная атака БПЛА на Белгород и Белгородский район», — написал он, призвав к внимательности.
Регион регулярно сталкивается с налетами украинских дронов. Так, в ночь на 23 октября в Белгородской области в результате атаки беспилотника на легковой автомобиль погиб мирный житель. Еще два человека пострадали.
До этого, 22 октября, дроны ударили по пяти населенным пунктам в Белгородской области. Тогда ранения получил мирный житель, а некоторые объекты инфраструктуры и автомобили оказались поврежденными.
