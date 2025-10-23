В Красноярском крае автобус вылетел в кювет, семеро пострадали

Video

Рейсовый автобус «ПАЗ» съехал в кювет при обгоне на трассе в Шушенском районе на юге Красноярского края, не менее семи человек пострадали, включая детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД в своем телеграм-канале.

В сообщении говорится, что водитель автобуса, «совершая обгон, не справился с управлением и допустил съезд в правый кювет по ходу движения». Среди пострадавших дети двенадцати и девяти лет.

Региональная прокуратура начала проверку «в связи с опрокидыванием пассажирского автобуса на трассе в Шушенском районе», машина принадлежит Шушенскому филиалу АО «Краевое автотранспортное предприятие».

В надзорном ведомстве подчеркнули, что водитель пытался обогнать другой автомобиль при плохой видимости — на улице стоял туман, а дорога покрылась наледью. В результате водитель не справился с управлением.

В салоне автобуса находились восемь пассажиров, к врачам обратились семеро. Два малолетних ребенка получили тяжелые травмы. Троих пострадавших готовят к отправлению санавиацией в Красноярск.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили о возбуждении дела по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Максимальная санкция — лишение свободы на срок до двух лет.