 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Красноярском крае автобус вылетел в кювет, семеро пострадали

В Красноярском крае автобус вылетел в кювет, семеро пострадали
Video

Рейсовый автобус «ПАЗ» съехал в кювет при обгоне на трассе в Шушенском районе на юге Красноярского края, не менее семи человек пострадали, включая детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД в своем телеграм-канале.

В сообщении говорится, что водитель автобуса, «совершая обгон, не справился с управлением и допустил съезд в правый кювет по ходу движения». Среди пострадавших дети двенадцати и девяти лет.

В массовом ДТП с восемью машинами в Петербурге пострадала женщина. Видео
Общество

Региональная прокуратура начала проверку «в связи с опрокидыванием пассажирского автобуса на трассе в Шушенском районе», машина принадлежит Шушенскому филиалу АО «Краевое автотранспортное предприятие».

В надзорном ведомстве подчеркнули, что водитель пытался обогнать другой автомобиль при плохой видимости — на улице стоял туман, а дорога покрылась наледью. В результате водитель не справился с управлением.

В салоне автобуса находились восемь пассажиров, к врачам обратились семеро. Два малолетних ребенка получили тяжелые травмы. Троих пострадавших готовят к отправлению санавиацией в Красноярск.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили о возбуждении дела по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Максимальная санкция — лишение свободы на срок до двух лет.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
ДТП Красноярский край Автобус
Материалы по теме
Как выглядит место ДТП в Уганде с 63 погибшими. Видео
Общество
Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Серпухове
Общество
В массовом ДТП с восемью машинами в Петербурге пострадала женщина. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 09:39
В Ярославле ввели ограничения на полеты на самолеты Общество, 10:09
Выходить на маркетплейсы или нет: как принять верное решениеПодписка на РБК, 10:04
МИД Чехии назвал следующего премьера стучащей ботинком марионеткой Орбана Политика, 10:04
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03
СК связал взрыв на заводе в Копейске с нарушением правил безопасности Общество, 10:02
Риелторы оценили рост цен на вторичное жилье по округам Подмосковья Недвижимость, 10:01
Восемь частных домов повреждены в Воронежской области после атаки дронов Общество, 09:57
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Красноярском крае автобус вылетел в кювет, семеро пострадали Общество, 09:46
«Воспаление хитрости». Как работодатели ищут больных симулянтовПодписка на РБК, 09:41
В пакет санкций ЕС вошли 117 судов и ограничение поездок дипломатов Политика, 09:39
Число погибших при взрыве в Копейске выросло до 10, власти ввели ЧС Общество, 09:37
Как управлять изменениями, когда прилетел «черный лебедь» Образование, 09:36
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:33
Цены на аренду жилья в двух столицах обновили исторический максимум Недвижимость, 09:30