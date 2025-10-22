 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В массовом ДТП с восемью машинами в Петербурге пострадала женщина. Видео

МВД: женщина пострадала в ДТП с восемью автомобилями на Невском проспекте

В массовом ДТП с восемью машинами в Петербурге пострадала женщина. Видео
Полиция расследует аварию на Невском проспекте в Санкт-Петербурге с участием восьми автомобилей, в которой пострадала женщина, сообщает пресс-служба главного управления МВД по городу.

Авария произошла около 14:05 мск на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы. По предварительным данным, в результате пострадала женщина, находившаяся в одном из автомобилей.

«Предварительно установлено, что авария произошла по вине водителя автомобиля «Ауди», который, предположительно, пытался проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора», — отметили в петербургском МВД. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Накануне петербургская полиция сообщила о столкновении трех грузовиков на 43-м км Западного скоростного диаметра (ЗСД) близ города. В результате аварии пострадали три дорожных рабочих в возрасте от 22 до 46 лет. 35-летний водитель, управлявший «КАМАЗом», врезался в стоящий в правом ряду грузовик МAN. В результате столкновения МAN наехал на стоявший впереди автомобиль «ГАЗ», перевозивший дорожных рабочих.

