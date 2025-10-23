Гладков заявил о 12 раненых после атак ВСУ на Белгород и пригород

После атаки дрона на остановку в Белгороде пострадали шесть человек, в том числе 17-летний юноша. Еще шестеро ранены в селе Стрелецком, где БПЛА ударили по коммерческому объекту

Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram

Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке ВСУ, в городе ранены шесть человек и еще шестеро — в селе Стрелецкое, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В Белгороде дрон атаковал остановочный комплекс, в результате чего пострадали шестеро, из них один несовершеннолетний. Пять женщин с осколочными ранениями головы и ног проходят обследование в городской больнице № 2 г. Белгорода. 17-летний парень с баротравмой и осколочным ранением ноги доставляется в детскую областную клиническую больницу», — сообщил он.

В Стрелецком, расположенном к северу и востоку от столицы региона, пострадали четверо мужчин и две женщины, у них осколочные ранения. Под ударом был коммерческий объект — дроны атаковали его дважды. Здание получило повреждения, также причинен ущерб трем автомобилям и еще нескольким зданиям.

В Белгороде тоже повреждены коммерческий объект, многоквартирный дом, социальный объект и административное здание, а также легковушка.

Еще один коммерческий объект получил повреждения в поселке Октябрьском.

Около полуночи 23 октября Гладков сообщил о гибели мирного жителя после атаки беспилотника на легковой автомобиль в селе Кукуевка приграничного Валуйского округа. Еще двое мужчин получили ранения.