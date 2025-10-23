 Перейти к основному контенту
Путин вспомнил, когда Трамп ввел наибольшее число санкций против России

Путин: в первый срок правления Трамп ввел самое большое количество санкций
Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / Sputnik / Reuters)

Президент США Дональд Трамп ввел наибольшее количество санкций против России в первый свой срок правления. Об этом журналистам в Кремле заявил президент России Владимир Путин, комментируя новый санкционный пакет США.

«В первую свою итерацию президентскую, известно, что президент Трамп ввел тогда самое большое количество санкций, которые до тех пор вводились против Российской Федерации», — напомнил он.

Путин заявил, что у этих санкций США есть две стороны: политическая и экономическая. Политическая составляющая, по его словам, представляет собой попытку оказать давление на Россию. При этом президент указал, что не видит в ограничениях ничего принципиально нового, хотя они и окажут определенное влияние.

Путин заявил, что обсуждал с Трампом последствия введения санкций
Политика
Владимир Путин

22 октября Соединенные Штаты ввели санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. Причиной этому, по версии США, послужило «отсутствие у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». Под действие санкций попали 34 дочерние структуры этих компаний, зарегистрированные в России. Кроме того, были заморожены активы всех юридических лиц, которые прямо или косвенно контролируются одной или несколькими из указанных организаций.

Россия негативно относится к западным санкциям. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обращал внимание на то, что экономика страны уже давно работает в режиме множества ограничений, что позволило ей выработать к ним «определенный иммунитет». Министерство иностранных дел, комментируя новые американские санкции, назвало их контрпродуктивными и не способными создать для Москвы существенных трудностей.

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

